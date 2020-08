Schwerer Unfall in Essen-Schonnebeck: Zwei Verletzte

Essen. Bei einem Unfall am Montagmorgen in Essen-Schonnebeck sind zwei Personen verletzt worden.

Bei einem Unfall auf der Karl-Meyer-Straße in Essen-Schonnebeck sind am Montagmorgen zwei Personen verletzt worden. Dem Vernehmen nach handelt es sich um eine Mutter mit Kind, was die Polizei aber noch nicht bestätigen konnte. Wie es zu dem Unfall kam, ist ebenfalls noch offen. Das Unfallfahrzeug landete auf der Seite; Polizei und Feuerwehr haben den Bereich Karl-Meyer-Straße/Huestraße/Ückendorfer Straße/Dornbuschhegge weiträumig abgesperrt. Die Ermittlungen dauern an.