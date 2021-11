Schaulustige Schwerer Unfall in Essen: Polizei vertreibt etwa 50 Gaffer

Essen. Nach einem Unfall mit einem schwer verletzten Fußgänger hat sich auf der Altendorfer Straße eine größere Gruppe Schaulustiger versammelt.

Nach einem Unfall mit einem schwer verletzten Fußgänger in Essen-Altendorf hat die Polizei am Montagabend etwa 50 Schaulustige auffordern müssen, ihrer Wege zu gehen. Die Gaffer hatten sich eingefunden, nachdem ein 53-Jähriger gegen 20 Uhr beim Überqueren der Helenenstraße in Höhe der Altendorfer Straße von dem schwarzen Peugeot einer 24-Jährigen erfasst worden war.

Platzverweise gegen die Gruppe mussten nicht erteilt werden, sagte Polizeisprecherin Sylvia Czapiewski. Zu Widerständen sei es nicht gekommen.

Schaulustigen droht im Extremfall eine Freiheitsstrafe

Dennoch nimmt die Polizei Essen die Situation in Altendorf zum Anlass für den Hinweis, dass Gaffer mit ihrer Sensationsgier das Leben anderer gefährden. Nicht selten versperren sie den Rettungskräften den Weg oder behindern sie bei ihrer Arbeit und können sich auf diese Weise auch strafbar machen. Mittlerweile droht Schaulustigen sogar eine Freiheitsstrafe.

Jeder sollte sich bewusst machen, dass im Notfall jede Sekunde zählt und man auch selbst in eine solche Notlage geraten kann, so Czapiewski: „Wenn Sie Zeuge eines Unfalls werden, leisten Sie bitte Erste Hilfe, lassen Sie Rettungskräfte und Polizeibeamte ihre Arbeit machen und unterlassen Sie Fotos oder Filmaufnahmen.“

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der zentralen Polizei-Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen