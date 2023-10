Ein 23-Jähriger verlor in Essen die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einer Mauer.

Unfall Schwerer Unfall in Essen: Fahrer war offenbar alkoholisiert

Essen. Zwei junge Menschen wurden bei einem Unfall in Essen schwer verletzt. Der Fahrer (23) stand vermutlich unter Alkoholeinfluss.

Bei einem Verkehrsunfall in Essen-Werden sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Personen schwer verletzt worden. Der 23-jährige Fahrer des Wagens stand offenbar unter Alkoholeinfluss und blieb unverletzt. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage der Redaktion.

Gegen 2 Uhr habe der junge Mann in der Probsteistraße in einer 30er-Zone die Kontrolle über den Audi A4 verloren, in dem neben ihm noch ein 22-Jähriger und eine 21-Jährige saßen. Der Wagen kollidierte laut Polizeiangaben mit einer Bruchsteinmauer, überschlug sich daraufhin und streifte mehrere geparkte Autos.

Unfall in Essen: Alkoholtest positiv

Die beiden Mitfahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Essen mitteilte, wurde die 21-jährige Frau auf der Rückbank des Wagens eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Der 23-jährige Fahrer blieb unverletzt und unterzog sich vor Ort einem Alkoholtest, der positiv ausfiel. Der Einsatz, bei dem auch die Feuerwehr und ein Verkehrsunfallteam der Polizei vor Ort waren, dauerte bis etwa 5.15 Uhr an.

