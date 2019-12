Essen. Zwei Männer überfielen den Lidl-Markt auf der Helenenstraße und raubten Geld. Dabei bedrohten sie die Verkäuferinnen mit Schusswaffen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwerer Raubüberfall auf Lidl-Markt in Essen-Altendorf

Schwerer Raubüberfall auf einen Lidl-Markt in Essen-Altendorf: Am Freitagabend bedrohten zwei Männer die Verkäuferinnen in dem Markt an der Helenenstraße mit einer Schusswaffe. Anschließend flohen sie mit dem Geld aus den Kassen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Überfalls.

Die Tat geschah laut Polizei so: Eine der vier Verkäuferinnen wollte gegen 22 Uhr gerade die Türe abschließen, als plötzlich die beiden Männer maskiert vor ihr auftauchten und die Filiale betraten. Beide hatten Schusswaffen dabei und hielten sie der Frau entgegen. Die Täter schrien sie und zwei weitere Mitarbeiterinnen an: Es handle sich um einen Überfall. Alle sollten sich ruhig verhalten. Dann gingen die Männer auf die vierte Verkäuferin zu, die gerade mit der Abrechnung beschäftigt war und rissen die Geldscheine und Münzrollen an sich. Laut Polizei steckten sie das Geld in eine rot-weiße Plastiktüte und in einen schwarz-weißen Stoffbeutel mit Kordel, der sich auch als Rucksack tragen lässt.

Täter sind zwischen 20 und 30 Jahre alt

Als die Männer geflüchtet waren, riefen die Verkäuferinnen die Polizei. Eine Fahndung nach den Tätern blieb allerdings ohne Erfolg. Sie werden wie folgt beschrieben. Alter zwischen 20 und 30 Jahre, schlanke Statur, dunkle Augen und Augenbrauen. Einer von beiden hatte auffällig hängende Augenlider. Beide sprachen akzentfreies Deutsch. Außerdem trug einer weiße Turnschuhe und eine rote Kapuzenjacke in „Holzfäller“-Optik. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die weitere Angaben zu den Personen oder dem Überfall geben können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen.