Schwerbehinderte auf dem Essener Arbeitsmarkt

Im gleitenden Jahreswert sind für Oktober 2019 1699 schwerbehinderte Menschen in Essen arbeitslos gemeldet. Ihr Anteil an der Gesamtarbeitslosenzahl steigt tendenziell an: Aktuell sind 5,5 Prozent der Essener Arbeitslosen schwerbehindert, 2018 waren es 5,43 Prozent. 2012 lag die Zahl noch bei 4,32 Prozent.

877 der schwerbehinderten Arbeitslosen (52 Prozent) suchen einen Job als Fachkraft, 125 streben sogar eine höherwertige Beschäftigung an. 659 (39 Prozent) sind auf der Suche nach einer Tätigkeit auf Helferniveau.

Unternehmen, die gerne Menschen mit Behinderung einstellen würden und sich über die Möglichkeiten der Unterstützung informieren möchten, können sich direkt an die Reha-Spezialisten der Agentur für Arbeit Essen wenden.

Kontakt zur Agentur für Arbeit: 0201/181-1065