Rauch im Lidl-Markt – Feuerwehr Essen räumt Geschäft

Die Feuerwehr Essen rückte an den Lidl-Markt in Altendorf aus.

Essen. Schwelbrand am Lidl-Markt an der Haedenkampstraße in Altendorf: Die Feuerwehr musste das Geschäft räumen.

Die Feuerwehr Essen hat am Donnerstagmittag den Lidl-Markt an der Haedenkampstraße geräumt. Im Verkaufsraum hatte sich Rauch ausgebreitet. Der Alarm ging um 13.27 Uhr ein; verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Essen hat ermittelt, dass ein Schwelbrand in einem Papiercontainer die Ursache ist. Der Papiercontainer steht hinter dem Ladenlokal. Von dort aus war der Rauch ins Gebäude gezogen. .

