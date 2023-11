Schwarzfahrer will Rucksack rauben - Polizei schnappt ihn

Essen. 32-Jähriger ohne Ticket wollte in Essen ein Gepäckstück klauen. Als ein Zugbegleiter ihn daran hinderte, wurde er aggressiv.

Ein Schwarzfahrer hat in einer S-Bahn von Oberhausen nach Essen versucht, gewaltsam einen Rucksack zu stehlen. Bundespolizisten stellten den 32-Jährigen.

Wie die Behörde am Montag berichtete, wurden Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag durch einen Zugbegleiter in der S3 über den Mann ohne Fahrausweis informiert. Zudem soll er während der Einfahrt des Zuges in den Essener Hauptbahnhof ein herrenloses Gepäckstück an sich genommen und sich zum Ausgang bewegt haben. Der Bahnmitarbeiter forderte den Mann auf, ihm das Gepäckstück auszuhändigen, um es in ein Fundbüro zu bringen. Statt dem nachzukommen, soll der Wohnungslose zunehmend aggressiv geworden sein und versucht haben, den Rucksack mittels körperlicher Gewalt an sich zu nehmen.

Die Bundespolizisten begaben sich unverzüglich zu der S-Bahn, die sich bereits im Hauptbahnhof befand. Vor Ort trafen sie auf den Zeugen und den 32-Jährigen. Zur Feststellung seiner Personalien brachten die Beamten den Beschuldigten auf die Wache. Die Einsatzkräfte konnten die Besitzerin des Rucksacks ermitteln.

Die Bundespolizei stellte das Gepäckstück sicher und leitete gegen ein Ermittlungsverfahren wegen des Versuchs des räuberischen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen ein.

