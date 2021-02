Schwanenbeauftragter Schwan in Auto verfrachtet – „Wilderer“ ist Tierfreund

Essen. Ein Mann verfrachtet einen Schwan aus dem Baldeneysee in sein Auto, ein Zeuge ruft die Polizei. Warum sich das Ganze in Wohlgefallen auflöst.

Ein Unbekannter hat am Hardenbergufer einen Schwan aus dem Baldeneysee gezogen und in sein Auto verfrachtet. Das meldete am Freitagmorgen gegen 8 Uhr ein Spaziergänger der Polizei Essen. Vorher hatte er sich auch das Kennzeichen des Wagens notiert.

Die Polizei konnte den Halter des Wagens deswegen rasch ermitteln, heißt es in einer Mitteilung. Der Mann stellte sich jedoch nicht als „vermeintlicher Wilderer“ heraus, sondern als das Gegenteil: Er ist Schwanenbeauftragter und hatte das Tier laut Polizei lediglich zum Arzt gefahren.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!