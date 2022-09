Schutzschirmverfahren: So steht es um Essens Superbiomärkte

Essen-Rüttenscheid/Stadtwald. Die Bio-Kette Superbiomarkt ist in finanziellen Schwierigkeiten. Wie es nun für die Filialen in Essen-Rüttenscheid und -Stadtwald weitergeht.

Zwei Filialen betreibt die Biomarkt-Kette Superbiomarkt in Essen: eine unweit des Rüttenscheider Sterns und eine an der Heisinger Straße in Stadtwald. Nachdem das Unternehmen mit Sitz in Münster in eine finanzielle Schieflage geraten ist, stellt sich die Frage: Wie geht es jetzt mit den beiden Läden weiter?

Auf Anfrage erklärt ein Firmensprecher, dass die Filialen in Rüttenscheid und Stadtwald geöffnet bleiben werden, während das Verfahren beim Amtsgericht Münster läuft. „Bei dem Verfahren sind die Gehälter der Mitarbeiter gesichert. Dies war uns besonders wichtig“, sagte Michael Radau als verantwortlicher Vorstand zu der Situation.

Superbiomarkt spricht von einer „Kostenexplosion“

In einer Mitteilung betont Superbiomarkt, man habe wegen „massiver Kostensteigerungen etwa bei Energie, Mieten und Produkten starke Einbußen hinnehmen“ müssen. Diese Kostenexplosionen habe man aber so nicht an den Endverbraucher weitergeben können. Nun will sich das Unternehmen über ein Schutzschirmverfahren restrukturieren.

Es handelt sich dabei um eine besondere Verfahrensart des deutschen Insolvenzrechts. Voraussetzung ist, dass ein Unternehmen noch zahlungsfähig ist und die Aussicht auf eine erfolgreiche Sanierung besteht. Der betroffene Betrieb hat dann drei Monate lang Zeit, um selbst einen Sanierungsplan zu erarbeiten. Währenddessen kann er die Geschäfte weiterführen, ohne einen Insolvenzverwalter an die Hand zu bekommen. Der Plan muss anschließend dem Gericht und den Gläubigern vorgelegt werden. Die Zukunft von Superbiomarkt entscheidet sich im Oktober.

Filiale in Rüttenscheid gibt es seit acht Jahren

Zwei Filialen in Düsseldorf (Friedrichstraße) und Aachen hatte die Biomarkt-Kette jüngst geschlossen. Wie ein Sprecher erklärte, seien dies aber „Einzelmaßnahmen“gewesen, die man schon länger geplant habe. Insgesamt betreibt die Kette aktuell 30 Standorte, hauptsächlich in NRW und in Niedersachsen. Rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten bei Superbiomarkt. Die Filiale in Stadtwald hatte erst 2021 eröffnet, den Markt in Rüttenscheid gibt es seit acht Jahren.

