Schulwegunfälle vermeiden: Infobroschüre für Essener Kitas

Essen. Jeden zweiten Tag verunglückt ein Kind im Essener Straßenverkehr. Die Verkehrswacht will dagegen angehen und verteilt Hefte an Vorschulkinder.

. Die Essener Verkehrswacht bereitet künftige Erstklässler auf ihren Schulweg vor. Alle rund 6000 Vorschulkinder in Essen erhalten in den kommenden Wochen die Broschüre „Sicher zur Schule“. Damit sollen sie fit gemacht werden für ihren Schulweg. Ziel ist die Prävention von Unfällen auf dem Weg zur Schule. Im vergangenen Jahr zählte die Polizei 16 Schulwegunfälle in Essen – ein Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren.

Das Heft ist bunt und beinhaltet zehn kindgerechte Übungen. Anhand von Bildern und Malaufgaben werden die Kinder auf mögliche Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam gemacht. Ein Bild zeigt beispielsweise eine Situation auf dem Gehweg. Kinder und Erwachsene laufen um eine Baustelle herum – manche auf dem Gehweg, andere auf der Straße.

Die Vorschulkinder werden aufgefordert, alle Verkehrsteilnehmer anzumalen, die sich richtig verhalten. In diesem Fall also nur jene, die auf dem Bürgersteig laufen. Es gehe darum, den Kindern bewusst zu machen, welche Situationen auf dem Weg zur Schule entstehen können und wie sie sich richtig verhalten, so Anja Löhrmann, Vorsitzende der Verkehrswacht Essen.

Verkehrswacht überreicht „Sicher-zur-Schule-Hefte“ an Essener Vorschulkinder

Symbolisch für die rund 300 Kindertagesstätten in Essen erhielten am Freitag (12.5.) die Vorschulkinder der Lysegang Kindertagesstätte im Ostviertel die Arbeitshefte, die in diesem Jahr zum elften Mal an die Essener Kitas verteilt wurden.

Auch die Eltern der Kinder erhalten ein Informationsbroschüre, die von Westenergie, Sparkasse und Unfallkasse NRW finanziert werden. Löhrmann betont, dass gerade das Heft für die Eltern von großer Bedeutung sei. Das Bewerkstelligen des Schulwegs müsse geübt werden und im Vorfeld auch durch die Eltern organisiert werden. „Kinder lernen durch Nachahmung und die wichtigsten Vorbilder sind ihre Eltern.“ Auch Oberbürgermeister Thomas Kufen erklärt: „Wir müssen bei den Eltern anfangen.“

Die Verkehrswacht will außerdem ein Umdenken anregen und Autoverkehr minimieren. Löhrmann erklärt, dass dadurch weniger Unfälle passieren würden und gleichzeitig die Selbstständigkeit der Kinder gefördert werde. Vor diesem Hintergrund spricht sich Löhrmann dagegen aus, Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen.

