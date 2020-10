Schulen in Essen ohne Desinfektionsmittel – Eltern wütend

Bevor der Unterricht an Schulen beginnt, muss sich jedes Kind die Hände waschen – und zwar am besten mindestens 30 Sekunden lang. Gleiches gilt nach jeder Pause – Corona sei Dank. Bei einer Klasse von 24 Schülern geht so schnell eine Viertelstunde ins Land.

Im Essener Norden werden Stimmen lauter, die sich darüber beklagen, dass die Stadt als Schulträger nicht einfach Desinfektionsmittel und Schutzmasken zur Verfügung stellt, das würde den Prozess beschleunigen.

Dr. Jessica Dröschel, Mutter eines Erstklässlers an der Maria-Kunigunda-Grundschule in Essen-Karnap hat zuletzt Oberbürgermeister Thomas Kufen per Facebook angeschrieben und erklärt, dass das aktuelle Konzept nicht praktikabel sei: „Können Sie sich vorstellen, wie viel Zeit zum unterrichten bleibt, wenn sich 24 Erstklässler einzeln an einem Waschbecken die Hände waschen sollen und wie lange es dauert, wieder Ruhe im Klassenraum zu bekommen?" Ihrer Meinung nach müsse die Stadt Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen. Die Schule sei so lange ausgefallen, jetzt werde Geld gespart und so gehe wichtige Unterrichtszeit verloren.

Die Praxis zeigt, dass sich das Händewaschen mittlerweile ritualisiert hat und einige Lehrer das auch parallel zum Unterricht laufen lassen, um Zeit zu sparen.

Dr. Jessica Dröschel hat kurzerhand selbst Desinfektionsmittel für die Erstklässler gekauft. Foto: Dr. Claudia Posern / Fotostudio Essen

Jessica Dröschel hat kurzerhand selbst Desinfektionsmittel für die Klasse bestellt und auch das Karnaper Bürger Bündnis hatte welches gespendet: „Es kann nicht sein, dass es an derartigen Hygieneprodukten fehlt“, moniert der Vorsitzende, Thorsten Kaiser. Die Maria-Kunigunda-Schule ist also jetzt ausgestattet. „Die Kinder haben jetzt die Wahl und tatsächlich desinfizieren sich rund 70 Prozent lieber die Hände, statt sie zu waschen“, erklärt Schulleiter Udo Moter.

Corona-Krise: An AHA-Regeln halten

Eigentlich müsse aber die Stadt für die Ausstattung sorgen, findet Dr. Ulrich Giese. Er kommt aus Schönebeck und ist ehrenamtlich an verschiedenen Schulen tätig: „Das ist ungeheuerlich“, erklärt er. Die Stadt sei Schulträger und versuche die AHA-Regel – Abstand, Hygiene, Alltagsmaske – durchzusetzen, „und dann so etwas“.

Alkoholische Desinfektion weniger belastend für Haut Als die Schulen nach dem Corona-Lockdown wieder öffneten, hieß es im Deutschen Ärzteblatt, dass die alkoholische Desinfektion nach wissenschaftlichen Untersuchungen weniger belastend für die Haut sei als Inhaltsstoffe von Seife. Der Rat der Experten: Desinfektionsmittelspender sollten nicht nur in Waschräumen, sondern auch in Klassenzimmern und Gängen angebracht werden, um eine Infektionsprophylaxe auch dort zu ermöglichen, wo keine Waschbecken vorhanden sind.

Oberbürgermeister Thomas Kufen erklärt in einem Antwortschreiben an Jessica Dröschel die Vorgehensweise der Stadt: „Desinfektionsmittel wird von der Stadt immer nur in dem Fall an die Schulen ausgereicht, wenn es vor Ort oder in einer bestimmten Situation keine anderen Möglichkeiten gibt, die Hygiene zu gewährleisten.“ Diese Vorgehensweise erfolge in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, das Händewaschen für ausreichend ansieht. Wenn also die Möglichkeit zum Händewaschen bestehe, werde von der Stadt kein Desinfektionsmittel bereitgestellt. Kufen: „Zu Bedenken geben möchte ich, dass das korrekte Händewaschen so auch eingeübt wird und es damit in weiterem Sinne auch zum Unterricht gehört.“

Stadtsprecherin Silke Lenz ergänzt: „Die Schulen werden mit Seife und Papierhandtüchern ausgestattet. Außerdem werden die Schulräume oberflächengereinigt.“ Es werde keine Oberflächendesinfektion durchgeführt. Dem Lehrpersonal seien über das Land insgesamt 32.000 FFP2-Masken zur Verfügung gestellt worden, den Schülern jedoch nicht.

Keine Nachricht aus Essen verpassen - mit unserem Newsletter.