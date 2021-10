Schule mit kaputten Toiletten: Linke fordern fixe Abhilfe

Essen. Wegen Schimmel und Nässe sind mehr als die Hälfte der Toiletten an der Gesamtschule Bockmühle derzeit nicht benutzbar. Die Linke fordert Abhilfe.

Die Partei Die Linke reagiert auf einen Bericht, nach dem mehr als die Hälfte der Toiletten an der Gesamtschule Bockmühle derzeit nicht benutzbar sind. „Ein menschliches Grundbedürfnis wie der Toilettengang muss ohne Wenn und Aber möglich sein. Es kann nicht sein, dass die Bockmühle seit Jahren immer wieder auf ihre Probleme aufmerksam machen muss und der Unterricht nicht reibungslos ablaufen kann, einfach weil das Schulgebäude marode ist“, kritisiert Theresa Brücker, die für Die Linke im Sozialausschuss sitzt. Für Die Linke müssten daher jetzt schon Übergangslösungen geschaffen werden, unabhängig der geplanten Sanierungsarbeiten in 2022. Die Partei kündigt außerdem an, das Thema in der nächsten Sitzung des Schulausschusses auf die Agenda setzen zu wollen.

