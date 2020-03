Im Essener Süden hat sich eine Eltern-Initiative gebildet, die von der Stadt Essen fordert: Bei den Anmeldungen der weiterführenden Schulen sollten Kinder aus Essen künftig bevorzugt werden gegenüber Kindern aus Nachbarstädten. Hintergrund: Essener Gymnasien haben in diesem Jahr Viertklässler aus Essen abgelehnt, obwohl sie gleichzeitig Kinder aus Nachbarstädten aufgenommen haben. Was spricht dafür, den Wohnort in die Kritierien mit aufzunehmen, die über eine Aufnahme entscheiden? Und was dagegen? Ein Pro und Contra aus der Essener Redaktion.

„Essener Kinder nicht zu bevorzugen, ist bürgerunfreundlich“ – ein Pro von Sinan Sat

Sinan Sat ist stellvertretender Leiter der Essener Lokalredaktion. Foto: Sebastian Konopka / FUNKE Foto Services

Der Wunsch vieler Eltern nach einer wohnortnahen Schule für ihre Kinder ist nachvollziehbar. Dass in Essen im Zweifel das Los darüber entscheidet, welcher Schüler einen Platz an seiner Wunschschule bekommt, räumt zwar jedem Bewerber auf einen Schulplatz die selben Chancen ein, ist aber grober Unfug.

Warum sollte die Stadt nicht zuallererst Kinder ihrer eigenen Bürger mit einem Schulplatz bedenken und erst danach Schüler aus Nachbarstädten?

Den Sorgen, dass bei einer solchen Priorisierung, einzelne Kurse nicht mehr zustande kommen könnten, weil es zu wenig Essener Schüler gibt, die sich dafür interessieren, könnte man mit Ausnahmeregeln beikommen. Von vornherein hingegen gleich allen „Essener-first“-Bestrebungen eine Abfuhr zu erteilen, ist bedauernswert und bürgerunfreundlich

„Eine Bevorzugung wäre kurzsichtig“ – ein Contra von Martin Spletter

Martin Spletter ist Redakteur in der Essener Lokalredaktion. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Niemand will sein Kind auf eine weit entfernte Schule schicken, wenn es nicht auch näher geht. Niemand will für sein Kind, dass gewachsene Freundschaften nach Klasse vier abbrechen und dass die künftigen Klassenkameraden überall verteilt wohnen, nur nicht im eigenen Stadtteil.

Trotzdem wäre es kurzsichtig, wenn die Stadt bei den Anmeldungen der weiterführenden Schulen künftig Essener Kinder bevorzugen würde gegenüber Kindern aus Nachbarstädten.

Denn im Gegenzug sind Essener Eltern und Kinder vielerorts darauf angewiesen, dass man sein Kind auch in einer anderen Stadt zur Schule schicken kann. Das mag in Grundschulen noch die Ausnahme sein, wird aber am Stadtrand spätestens dann ersichtlich, wenn es um die Wahl der weiterführenden Schule geht.