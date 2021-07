Fahndung Schüsse in Remscheid: Verdächtiger könnte in Essen sein

Essen. Nach Schüssen in Remscheid ist der Tatverdächtige weiter flüchtig. Die Polizei vermutet den Mann in Essen. Dort wurde eine Wohnung durchsucht.

Nach den Schüssen in Remscheid ist der Täter weiter auf der Flucht. Wie die Polizei am Freitag bekannt gab, könnte der Verdächtige sich aber im Raum Essen aufhalten. Eine Spur führte die Beamten am Nachmittag bereits nach Essen-Vogelheim. Dort durchsuchten Spezialkräfte am Nachmittag ein Mehrfamilienhaus - jedoch erfolglos.

Die Suche dauere daher an. Die Polizei sucht nun mit einem Foto: Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um 53-jährigen Bayram Ö. Er soll 178 cm groß und schlank sein. Er „hat braune Augen, graumeliertes Haar und einen dunkleren Teint“, heißt es in der Mitteilung. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung.

Nach den Schüssen in Remscheid sucht die Polizei mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter. Der 53-Jährige steht im Verdacht mit einer Schusswaffe auf zwei Menschen geschossen zu haben. Foto: dpa

Polizei fahndet mit Foto nach Tatverdächtigem

Wer dem Mann begegnet, solle ihn auf keinen Fall ansprechen, da er möglicherweise bewaffnet sei und stattdessen die 110 wählen, hieß es weiter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wuppertal auch unter der Telefonnummer 0202-284-0 entgegen

Der 53-Jährige steht im Verdacht am Mittwoch in Remscheid auf eine 47-jährige Frau sowie einen 24-jährigen Mann geschossen zu haben. Die beiden wurden schwer verletzt.

Mordkommission ermittelt wegen versuchten Totschlags

Die Polizei vermutet als Hintergrund der Gewalttat eine „Auseinandersetzung im zwischenmenschlichen Bereich“. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Eine Mordkommission ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Polizisten sicherten am Mittwoch Spuren auf einer Straße in Remscheid. Dort sind eine Frau und ein Mann schwer verletzt worden. Foto: Christoph Petersen / dpa

Medienberichten zufolge, die sich auf Aussagen von Anwohnern berufen, handelt es sich bei den Opfern um Mutter und Sohn und beim Gesuchten um den ehemaligen Lebensgefährten der Mutter. Die Ermittler bestätigten dies nicht. (red/dpa)

