Schüsse im Hauptbahnhof Essen: Polizei stellt Waffen sicher

Bundespolizisten haben in der Neujahrsnacht am Essener Hauptbahnhof zwei Schreckschusspistolen sichergestellt. (Symbolfoto)

Essen In der Neujahrsnacht schnappten Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof zwei Männer, die mit Schreckschusspistolen in die Luft ballerten.

Tatort Hauptbahnhof: In der Neujahrsnacht (1. Januar) haben Bundespolizisten innerhalb von zweieinhalb Stunden zwei Männer gestellt, die am Essener Hauptbahnhof mit Waffen in die Luft geschossen haben. Die Beamten beschlagnahmten die Waffen und ermitteln nun gegen die Tatverdächtigen.

Als Einsatzkräfte der Bundespolizei gegen 0.15 Uhr den Vorplatz des Hauptbahnhofs bestreiften, sahen sie, wie ein 39 Jahre alter Mann auf der gegenüberliegenden Seite mit einer Pistole in die Luft schoss. Sie stellten den Mann, worauf dieser ihnen die Schreckschuss-Pistole aushändigte. In der Waffe habe sich noch eine Schreckschusspatrone befunden.

Auf Nachfrage habe der Essener behauptet, dass es sich um die Waffe eines Nachbarn handele, weitere Angaben habe er nicht machen wollen, außerdem berief er sich auf sein Aussageverweigerungsrecht. Einen kleinen Waffenschein, der den Tatverdächtigen zum Führen einer Pistole berechtigt, habe er nicht vorweisen können.

Waffe mit 19 unbenutzten Patronen: 18-Jähriger besitzt keinen Waffenschein

Nur zweieinhalb Stunden später - gegen 2..45 Uhr - wurden Einsatzkräfte von Reisenden auf einen jungen Mann aufmerksam gemacht, der mit einer Schreckschusspistole auf dem Bahnsteig zu Gleis sechs in die Luft schoss. Die Beamten stellten den 18-Jährigen, woraufhin auch er ihnen die Schreckschusspistole aushändigte.

Zudem stellten die Uniformierten neben den drei verschossenen, auch 19 unbenutzte Patronen fest. Der junge Mann konnte gegenüber den Polizisten keinen „Kleinen Waffenschein“ vorweisen. Die Bundespolizisten stellten die Pistole und die Patronen sicher. Zudem wird sich der Mann aus Bergkamen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

Bei den Schreckschusspistolen handelt es sich um Waffen, die mit einem PTB-Zulassungszeichen versehen sind. Dies sind Reizstoff-, Schreckschuss- oder Signalwaffen, die Reiz- oder andere Wirkstoffe, Platzpatronen oder pyrotechnische Ladungen verschießen, ohne dass dabei Geschosse durch einen Lauf getrieben werden.

