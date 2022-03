Schüsse aus Fenster: Zwei Verdächtige in Essen festgenommen

Großeinsatz der Polizei in Essen: Aus einer Wohnung sollen Schüsse in einen Hinterhof abgefeuert worden sein. Zwei Personen wurden festgenommen.

Essen. Großeinsatz der Polizei in Essen: Aus einer Wohnung sollen Schüsse in einen Hinterhof abgefeuert worden sein. Zwei Personen wurden festgenommen.

Schüsse aus einem Fenster haben am Dienstag für einen Großeinsatz mit Spezialeinheiten in Essen-Altenessen gesorgt. Ein Anwohner meldete über Notruf, dass aus einem Wohnhaus heraus in einen Hinterhof in Höhe der II. Schichtstraße geschossen werde.

Die Polizei rückte gegen 16.45 Uhr schnell mit starken Kräften aus, auch ein Spezialeinsatzkommando wurde sofort angefordert und die Altenessener Straße großräumig abgesperrt.

Polizei stellt Waffe bei Wohnungsinhaber sicher

Gegen 18.30 Uhr kam es zu einem Zugriff des SEK in der betroffenen Wohnung. Der tatverdächtige 44-jährige Wohnungsinhaber sowie eine 43-jährige Frau wurden vorläufig festgenommen, beide blieben unverletzt.

In der Wohnung wurde eine mutmaßliche Tatwaffe efunden, dabei handelt es sich vermutlich um eine Schreckschusspistole, berichtete die Polizei in einer ersten Meldung am Dienstagabend.

Die Hintergründe des Zwischenfalls sind unklar. Die Ermittlungen dauerten am Mittwochmorgen an. Es gebe keine neuen Erkenntnisse, sagte ein Polizeisprecher. (j.m./red)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen