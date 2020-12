Schülerin (14) verletzt - Polizei Essen sucht Unfallfahrer

Essen. 14-Jährige ist in Holsterhausen von einem schwarzen Auto erfasst worden. Der oder die Fahrer(in) machte sich aus dem Staub. Polizei sucht Zeugen.

Nach einer Unfallflucht mit einer verletzten 14-Jährigen in Essen-Holsterhausen sucht die Polizei nach einem schwarzen Kleinwagen und hofft auf Hinweise von Zeugen.

Wie die Behörde am Montag berichtete, überquerte die Schülerin am 1. Dezember bei „Grün“ die Wöhlerstraße in Richtung Klinikum, als sie plötzlich von links von einem schwarzen Kleinwagen angefahren wurde, der wahrscheinlich von der Hobeisenstraße nach rechts in die Wöhlerstraße abbog.

Die 14-Jährige stürzte zu Boden und wurde verletzt. Der Kleinwagenfahrer oder die -fahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Auch von anderer Seite erhielt es keine Hilfe.

Die 14-Jährige stand unter Schock

Nach eigener Aussage stand die 14-Jährige so unter Schock, dass sie ihren Weg zur Schule fortsetzte, wo sie einem Lehrer von dem Unfall erzählte. Der verständigte die Polizei und einen Krankenwagen, um die Schülerin ins Krankenhaus bringen zu lassen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrer/die flüchtige Fahrerin geben können. Das Auto war mit einem dynamischen LED-Blinker ausgestattet ist. Vom Kennzeichen ist das Fragment E-K?-???3 bekannt. Möglicherweise ist an dem Auto eine Delle an der rechten Front sichtbar.

Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]