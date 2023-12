Schon wieder: Teurer Porsche in Essen-Kettwig gestohlen

Essen-Kettwig Vor wenigen Wochen wurde in Essen-Kettwig ein Porsche Carrera 911 gestohlen. Nun ist ein schwarzer Porsche Targa 4 GTS verschwunden.

Ein Porsche ist in Kettwig gestohlen worden. Am Freitagabend (15. Dezember) parkte nach Angaben der Polizei ein 59-jähriger Porschefahrer sein Auto gegen 21 Uhr in der Einfahrt neben seinem Haus. Als er am nächsten Tag gegen 4.30 Uhr zur Einfahrt ging, stellte er fest, dass der Porsche entwendet wurde.

Es handelt sich laut Polizei um einen schwarzen Porsche Targa 4 GTS. Er hat schwarze Felgen, Spiegel aus Carbon und Alcantara-Sitze mit roten Nähten.

Gestohlener Porsche in Essen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Autos machen können. Wer Verdächtiges im Bereich der Icktener Straße / Karl-Juch-Straße / Im Winkel bemerkt hat, kann sich bei der Polizei Essen unter 0201/829-0 melden.

Zwischen Mittwoch (29. November) und Freitag (1. Dezember) war bereits ein grauer Porsche Carrera 911 aus einer Tiefgarage in Kettwig gestohlen worden. Immer wieder kommt es vor, dass teure oder seltene Autos in Essen gestohlen werden. Mitte Oktober dieses Jahres war beispielsweise ein Ferrari F8 Tributo aus der Tiefgarage des neuen Wohnturms an der Huyssenallee entwendet worden – dessen Wert: rund 325.000 Euro.

