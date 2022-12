Die Essener Feuerwehr hat Donnerstagabend (1. Dezember) ein Feuer in der Ardey-Grundschule in Essen-Stadtwald gelöscht.

Essen. Schon wieder Feuer in einer Essener Schule: Ín der Ardey-Grundschule in Stadtwald hat es Donnerstagabend gebrannt.

Schon wieder hat es in einer Essener Schule gebrannt. Dieses Mal traf es die Ardey-Grundschule in der Oberstraße in Essen-Stadtwald. Wie die Feuerwehr am Freitagmorgen (2. November) mitteilt, sind zwei Klassenräume in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein Klassenraum sei durch den Brand schwer beschädigt worden, der andere durch Rauchschäden vorerst nicht mehr nutzbar. Der Unterricht soll an diesem Freitag trotzdem stattfinden, berichtet Feuerwehrsprecher Christoph Riße.

Die Leitstelle der Feuerwehr ist am späten Donnerstagabend (22.38 Uhr) alarmiert worden. Ein aufmerksamer Passant hatte das Feuer bemerkt. Als das erste Löschfahrzeug unterwegs zum Einsatzort war, seien weitere Notrufe eingegangen.

„Massiver Flammenschein“: Zwei Müllcontainer brannten in voller Ausdehnung

Das Feuer sei von zwei Müllcontainern ausgegangen, die neben dem Eingang zum Schulgebäude stehen. „Sie brannten in voller Ausdehnung“, so Riße. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hätten sie „massiven Flammenschein“ wahrgenommen.

Durch die starke Hitzeentwicklung seien die Fensterscheiben zu zwei Klassenräumen im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss geplatzt. Im unteren Klassenzimmer brannte das Mobiliar. Auch Unterrichtszeug und Material der Schüler wurde zerstört. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein höherer Schaden verhindert werden. Der Einsatz war gegen 0.30 Uhr beendet.

Zur Ermittlung der Brandursache hat sich die Polizei eingeschaltet.

Weil die beiden Klassenräume nicht mehr genutzt werden können, wird der Unterricht unter anderem in einem Turnraum erteilt.

Zuletzt hatte es an der Gesamtschule Bockmühle in Essen-Altendorf gebrannt. Nach zwei mutmaßlichen Brandstiftungen im Oktober wird das Schulgebäude nun rund um die Uhr bewacht.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen