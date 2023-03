Schon wieder ein Porsche aus Essener Tiefgarage verschwunden

Essen. Erst Kettwig, jetzt das Südviertel: Erneut ist ein teurer Sportwagen in Essen gestohlen worden. Die Polizei hat Fotos des GT3 veröffentlicht.

Erneut ist ein teurer Porsche in Essen gestohlen worden. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach dem Sportwagen.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, hatte der 30 Jahre alte Besitzer am Abend des 7. Februar bemerkt, dass sein 911 GT3 aus einer Tiefgarage an der Huyssenallee im Südviertel verschwunden war.

Der Mann hatte den Wagen drei Tage zuvor dort abgestellt.

Erst am 27. Februar hatte die Polizei einen weiteren Porsche-Klau veröffentlicht, nachdem ein 911 Targa 4 GTS aus einer Tiefgarage an der Ruhrstraße in Kettwig nicht mehr auffindbar war.

Bislang gibt es nach Auskunft der Ermittler keinen Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Diebstählen.

Wer Hinweise auf die Fahrzeuge geben kann, sollte sich mit der Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 in Verbindung setzen.

