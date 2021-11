Schönebecker dominieren Kirchenvorstand von St. Josef

Auch im Gemeindehaus St. Antonius Abbas wurde am Wochenende gewählt. Die Schönebecker halten nun mit elf von 16 Sitzen eine Zweidrittelmehrheit im Kirchenvorstand der Pfarrei St. Josef.

Essen-Frintrop. Bei den Wahlen der Pfarrei St. Josef in Frintrop haben Kandidaten aus Schönebeck die absolute Mehrheit im Kirchenvorstand. Was das bedeutet.

Weil wir gemeinsam Kirche sind – so lautet der Slogan zur Wahl des Kirchenvorstandes und des Pfarrgemeinderates in der Pfarrei St. Josef mit Sitz in Frintrop. Im Wahlergebnis vom Wochenende schlägt sich dies nur bedingt nieder.

Die Wahlbeteiligung war für kirchliche Abstimmungen dieser Art hoch. Rund zehn Prozent der Gläubigen aus allen beteiligten Gemeinden gaben ihr Votum ab. Vor Ort, aber auch über Briefwahl, die allein 341 Wählerinnen und Wähler nutzten. Das hört sich nicht sehr viel an, „doch die insgesamt knapp 1400 Menschen, die beiden Gremien ihre Stimme gaben, sind eben jene, die auch regelmäßig unsere Gottesdienste besuchen“, erklärt Stephanie Czernotta. Sie leitet gemeinsam mit Sabine Lethen als Doppelspitze die Pfarrei St. Josef. Insgesamt 14810 Wahlberechtigte zählt die Pfarrei.

Kein Kandidat aus Gerschede in den Führungsgremien von St. Josef vertreten

Im Vorfeld der Wahlen wurde von einzelnen Gemeindevertretern befürchtet, am Ende könnte ein Dutzend Kandidaten aus Schönebeck Sitze im 16-köpfigen Kirchenvorstand bekleiden und für eine „Unwucht“ im so wichtigen Gremium sorgen. Nun sind es elf, also eine Zweidrittelmehrheit, der vier Vertreter aus St. Josef (Frintrop) und einem aus St. Paulus (Gerschede) gegenüberstehen.

Stephanie Czernotto allerdings bereitet eher Sorge, dass nun aus der Gemeinde St. Franziskus (Bedingrade), die zu St. Antonius Abbas zählt, niemand mehr in verantwortlicher Position sitzt, denn auch im Pfarrgemeinderat gingen die Kandidaten leer aus. „Dort könnte man allerdings im Vergleich zum Kirchenvorstand noch jemand nachnominieren.“ Die konstituierenden Sitzungen sind auf den 1. Dezember (KV) und 2. Dezember (PGR) im Gemeindehaus St. Josef in Frintrop terminiert, aber nicht öffentlich.

Fakt sei, so Czernotta, dass es bei der Wahl nicht gelungen sei, die gesamte Pfarrei St. Josef abzubilden. „Von daher stehen nun alle Gewählten in der Verantwortung, auch wirklich alle Interessen zu vertreten, ungeachtet der Gemeindezugehörigkeit.“ Zu beanstanden sei das Ergebnis der demokratischen Wahl allerdings nicht.

Geschäftsordnung und Homepage für Pfarrei St. Josef stehen auf der Agenda

Der Kirchenvorstand soll nun den Pfarreientwicklungsprozess umsetzen, der Ende 2017 vom Bistum beschlossen wurde. Dazu gehört auch die Konzeption der Geschäftsordnung in der Pfarrei St. Josef erstmals praktizieren Doppelspitze. „Dazu hat das Bistum einen Vorschlag erstellt, der dem Kirchenvorstand bereits vorliegt“, erklärt Stephanie Czernotta. Zwar beruhe die Geschäftsordnung auf klar definierten gesetzlichen Grundlagen, die Entscheidung über die Ausgestaltung obliege jedoch dem Kirchenvorstand.

Priorität habe in naher Zukunft auch die Öffentlichkeitsarbeit der Pfarrei St. Josef. Eine neue Homepage soll entwickelt werden, auch das Pfarrmagazin soll überarbeitet werden, ebenso wie der Auftritt in den sozialen Medien, hier in erster Linie Facebook.

