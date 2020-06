Kaufhof-Karstadt Schock in Essen: Kaufhof und Karstadt schließen beide

Sowohl die Kaufhof-Filiale gegenüber dem Essener Hauptbahnhof als auch die Karstadt-Filiale im Einkaufscenter Limbecker Platz werden geschlossen.

Es ist ein rabenschwarzer Tag für die „Einkaufsstadt Essen“. Nach Informationen unserer Redaktion aus Unternehmenskreisen werden sowohl die Kaufhof-Filiale am Willy-Brandt-Platz als auch die Karstadt-Filiale im Limbecker Platz geschlossen.

Diese unerwartete Schreckensnachricht erhielten die Essener Mitarbeiter des Warenhausriesen am frühen Freitagnachmittag während einer Betriebsversammlung. In dem Haus am Willy-Brandt-Platz sind 95 Mitarbeiter beschäftigt. Eine ähnliche Größenordnung hat auch die Filiale im Einkaufszentrum Limbecker Platz.

Bei der Betriebsversammlung erfuhren die fast 100 Mitarbeiter von Kaufhof in Essen, dass ihre und die Karstadt-Filiale im Limbecker Platz geschlossen werden. Foto: Funke / Foto

Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen hatte sich noch vor wenigen Tagen besorgt über die aktuelle Situation beim Kaufhauskonzern Karstadt Kaufhof gezeigt. „Das Bangen um Karstadt geht weiter“, erklärte Kufen nach einem Treffen unter anderem mit Arbeitnehmervertretern in der Unternehmenszentrale. Es ist keine zwei Jahre her, dass sich Kufen für den Verbleib des Konzernsitzes in Essen und somit hunderter Arbeitsplätze eingesetzt hatte.

Dass nun ausgerechnet am Stammsitz Essen beide Häuser geschlossen werden sollen, ist ein tiefer Einschnitt für den Einkaufsstandort Innenstadt und für die Handelsgeschichte der Ruhrmetropole.

62 Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen werden geschlossen

Galeria Karstadt Kaufhof schließt mindestens 62 seiner aktuell noch 172 Filialen und damit mehr als jedes dritte Haus. Damit verbunden ist der Wegfall von mehreren tausend Arbeitsplätzen.

Das Management der angeschlagenen Kaufhauskette und die Gewerkschaft Verdi haben sich nach viertägigen Verhandlungen am Donnerstag auf einen Sanierungstarifvertrag geeinigt. Das Unternehmen befindet sich seit Ende März in einem Schutzschirmverfahren und muss dem Insolvenzgericht bis Ende Juni einen Sanierungsplan vorlegen.

Die von Schließungen betroffenen Mitarbeiter sollen nun in eine Transfergesellschaft wechseln können, um nicht gleich arbeitslos zu werden – das hatte Verdi bereits am Vortag als einen Verhandlungserfolg gemeldet.

Ein ausführlicherer Bericht folgt.