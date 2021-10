Schnelltests in Essen nicht mehr gratis: Weniger Teststellen

Essen. Schnelltests sind auch in Essen nicht mehr kostenlos. Das hat Auswirkungen auf die Zahl der Teststellen im Stadtgebiet. Wo noch getestet wird.

Die Zahl der Teststellen die in Essen auf das Coronavirus testen, geht zurück. Seit Montag (11.10.) sind die Bürgertests für die allermeisten Personengruppen kostenpflichtig, vorher war ein Schnelltest gratis möglich.

Diese Veränderung sorgt nun offenbar dafür, dass sich Betreiber zurückziehen, trotzdem gibt es immer noch vergleichsweise viele Standorte.

Aktuell, so heißt es seitens der Stadt, sind 301 Teststellen in Essen aktiv, das sind 20 weniger als noch am 12. Oktober. Bereits davor war die Zahl rückläufig, am 8. Oktober hatte die Zahl noch 331 betragen. Ein Vergleich: Zu Höchstzeiten gab es 385 Teststellen in der Stadt.

Betreiber erhielten in der Vergangenheit pro Test 11,50 Euro vom Bund, jetzt müssen Bürgerinnen und Bürger für Schnelltests selbst in die Tasche greifen. Ausnahmen gibt es aber auch jetzt.

Bürgertests: Nicht jeder muss bezahlen

Für Kinder bis 12 Jahren bleibt der Bürgertest kostenlos. Für Kinder und Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren gilt das ebenfalls, allerdings nur noch bis Ende diesen Jahres. Gratis bleibt der Schnelltest auch für diejenigen, die einen Negativnachweis für die Beendigung einer angeordneten Quarantäne benötigen.

Ebenfalls weiterhin können sich Personen kostenlos testen lassen, für die keine Impfempfehlung vorliegt oder die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. (jop)

Eine Übersicht der Testzentren in Essen stellt die Stadt auf essen.de zur Verfügung.

