Am Mittwochmorgen waren die Straßen in Essen mit Schnee bedeckt, hier ein Bild aus dem Stadtteil Heisingen.

Wetter Schnee in Essen: So ist die Lage auf den Straßen

Essen Der erste Schnee ist in der Nacht zu Mittwoch (29.11.) in Essen gefallen. Im Berufsverkehr muss mehr Zeit eingeplant werden.

Die Meteorologen haben recht behalten: In der Nacht zu Mittwoch (29.11.) hat es in Essen geschneit. Am Morgen sind die Straßen schneebedeckt. Der letzte Schnee in Essen fiel Anfang März dieses Jahres.

8.27 Uhr: Einsatzlage hielt sich im Rahmen

Auf den Straßen der Stadt ist die Einsatzlage für die Polizei übersichtlich geblieben. Es seien nicht nennenswert mehr Unfälle passiert als an „normalen“ Tagen, hieß es.

8.25 Uhr: Die A40 steht

Auf der A40 wird‘s aus Bochum in Richtung Essen immer schlimmer. Zwischen Bochum-West und Kray geht mittlerweile fast gar nichts mehr, der Verkehr steht.

8.03 Uhr: Schnee bleibt liegen, ist aber extrem pappig

Stop-And-Go auf der Gladbecker Straße (B 224) in Altenessen-Süd. Schwer zu sagen, ob das jetzt der normale zähflüssige Verkehr ist wie an jedem Morgen, oder ob es am Schnee liegt.

Es ist so viel Schnee gefallen - mindestens fünf Zentimeter -, dass das meiste derzeit im Morgengrauen liegenbleibt. Aber: Die Temperaturen sind leicht über Null, der Schnee schmilzt langsam weg und ist entsprechend pappig. Von den Essener Schulwegen wird ein extrem hohes Aufkommen von Schneeballwürfen gemeldet - Scherz! ;-)

So sahen viele Autos im Morgengrauen aus. Foto vom 6 Uhr früh. Foto: Martin Spletter

7.51 Uhr: Ausfälle bei den Bussen

Im Stadtteil Heisingen fährt die 145 nur bis „Heisingen Kirche“ und dreht dann wieder um. Die weiteren Haltestellen bis Endstelle Baldeneysee werden ausgelassen - zu steil und zu kurvig ist die Strecke. Menschen aus dem Stadtteil kennen das schon und reagieren wenig überrascht.

Überhaupt scheint die Lage im hügeligen Essener Süden einigermaßen entspannt zu sein - abgesehen vom üblichen Dauerstau auf der Ruhrallee oder auf der Wuppertaler Straße.

7.20 Uhr: Feuerwehr hat Schneeketten griffbereit

Die Feuerwehr hat vorsorglich Schneeketten griffbereit neben ihre Fahrzeuge gelegt. Man weiß ja nie.... Doch zum Einsatz kamen sie am Mittwochmorgen nicht, sagte deren Sprecher Christian Schmücker. Es gebe keine besonderen wetterbedingten Lagen.

7.11 Uhr: Autos kommen von der Straße ab

„Es ist viel los auf den Straßen“, sagt ein Sprecher der Polizei, die mittlerweile „einige wetterbedingte Unfälle“ zählt. Vor allem im Essener Süden, in Freisenbruch und in Steele habe es Blechschäden gegeben. Teils kamen Autos auf glatter Fahrbahn von der Straße ab. Die Hauptverkehrsstraßen sind weitestgehend frei. Verletzt wurde bislang niemand. Auf allen Bus- und Bahnlinien kommt es witterungsbedingt zu Ausfällen und Verspätungen von etwa 15 Minuten, meldet die Ruhrbahn.

7.05 Uhr: Die Polizei warnt

Auf ihrem X-Account gibt die Polizei Essen eine Warnung heraus: „Guten Morgen,

es ist glatt in den Stadtgebieten Essen und Mülheim - fahren Sie bitte besonders vorsichtig.“

6.45 Uhr: Lage auf den Straßen ist ruhig

Noch hat der Berufsverkehr nicht richtig begonnen, weder auf der A40 noch auf den großen Essener Verkehrsachsen stecken Autofahrer im Stau. Das dürfte sich in bald ändern, wenn Schüler und Schülerinnen sich auf den Weg machen.

Für Mittwoch (29. November) kündigt die DWD-Meteorologin Höchsttemperaturen von zwei bis vier Grad an. In der Nacht auf Donnerstag (30. November) falle das Thermometer dann auf minus vier bis minus fünf Grad.

(Wir aktualisieren diese Meldung, wenn es die Lage erfordert)

