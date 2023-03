Die Alfredstraße in Essen am Mittwoch.

Wetter Schnee in Essen am Mittwoch – der Verkehr bleibt entspannt

Essen. Der Verkehr im Essener Stadtgebiet läuft weitgehend normal, obwohl es seit den Morgenstunden am Mittwoch permanent schneit.

Seit den frühen Morgenstunden schneit es im Essener Stadtgebiet. Der Schnee bleibt mittlerweile liegen, und große Teile von Essen gleichen einer Winterlandschaft.

Der Verkehr laufe jedoch weitgehend normal, bestätigte Polizei-Sprecherin Sylvia Czapiewski gegen 9 Uhr am Morgen gegenüber unserer Redaktion. Am Morgen habe es lediglich einen großen Unfall gegeben – an der Westfalenstraße in Steele waren zwei Pkw kollidiert, die Straße musste gesperrt werden. Dieser Unfall ist ersten Erkenntnissen nicht auf das Wetter zurückzuführen.

Alle EBE-Streufahrzeuge sind im Einsatz

Sämtliche Streufahrzeuge der Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) seien im Einsatz, bestätigte Unternehmenssprecher Simon Gerich gegenüber unserer Redaktion. Die Flotte umfasst etwa 30 Fahrzeuge.

Der Schnee soll sich nach Angaben der meteorologischen Dienste am Nachmittag in Regen verwandeln. Weil es in der Nacht nicht gefroren hat, ist bislang nicht mit starker Glätte zu rechnen. Das schlechte Wetter mit starkem Niederschlag soll in den kommenden Tagen andauern; erst für Samstag ist bislang eine Regen- oder Schneepause angekündigt.

