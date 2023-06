Kinderkram oder mehr? Der Staatsschutz nimmt die Schmierereien an der SPD-Zentrale in der Severinstraße durchaus ernst.

Parteien Schmiererei an Essener SPD-Zentrale: Staatsschutz ermittelt

Essen. Polizei vermutet eine politisch motivierte Straftat und prüft einen Zusammenhang mit ähnlichen Vorfällen in der Nachbarstadt Mülheim.

Schriftzüge von der SPD als „Spalter Partei Deutschland“ und „Haut ab!“-Parolen sowie krude Formulierungen vom besetzten Preußen – solche Schmierereien fanden am Mittwochmorgen die Mitarbeiter der Essener SPD-Parteizentrale in der Severinstraße an der Hauswand und auf dem Gehsteig vor. Vielleicht nur pubertäres Gepinsele, vielleicht aber auch mehr, weshalb nach einer Strafanzeige der Sozialdemokraten gegen Unbekannt nun auch der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

Grund: Es handle sich bei der Sachbeschädigung mutmaßlich um eine politisch motivierte Straftat. Ein Zusammenhang mit Vorfällen in Essens Nachbarstadt Mülheim sei nicht auszuschließen und werde geprüft. Dort hatten Unbekannte in der Nacht zum Montag in drei verschiedenen Stadtteilen die Autos von drei Ratsmitgliedern der örtlichen CDU-Fraktion sowie einen Hauseingang mit Farbe, Bauschaum und Teer beschmiert.

