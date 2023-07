Das Schlossparkfest in Essen-Borbeck zieht jeden Sommer viele Besucher an. Das Angebot im Park und vor dem Schloss unterscheidet sich.

Kirmes Schlossparkfest in Essen: Historischer Jahrmarkt in Borbeck

Essen-Borbeck. Beim Schlossparkfest in Essen-Borbeck gibt es vom 28. bis 30. Juli einen historischen Jahrmarkt. Das Fest hat eine besondere Geschichte.

Das Borbecker Schlossparkfest läuft in diesem Sommer vom 28. bis 30. Juli. Dann gibt es wieder einen historischen Jahrmarkt, aber auch eine moderne Kirmes und Musik.

Der „Rummel in Borbecks guter Stube“ hat Geschichte: Puppenspieler Kaspar Meier war in den Sommerferien in den 70er Jahren im Schlosspark Teil der Kinderferienspaß-Aktion, die von der Stadt Essen veranstaltet wurde. Daneben gab es noch ein, zwei Büdchen mit Leckereien und Getränken für die Kinder. Das lief etliche Jahre so, dann kam vor 39 Jahren die Initialzündung: Der Politiker Hans-Günter Bruckmann und Hermann Rendschmidt, Chef eines traditionsreichen Borbecker Imbissbetriebes, initiierten eine Kirmes.

„Sie waren der Meinung, dass man nicht nur etwas für die Kinder, sondern auch für die gesamte Familie auf die Beine stellen müsse“, erklärt Renate Rendschmidt, die den Imbiss vom Vater übernahm und mittlerweile in siebter Generation führt. Sie ist auch heute gemeinsam mit den anderen Schaustellern aus der Umgebung der Motor für diese Veranstaltung und legt großen Wert darauf, dass die Schausteller und Musiker aus der näheren Umgebung kommen. Es soll ein Fest sein von Borbeckern für Borbecker.

Historischer Jahrmarkt beim Schlossparkfest in Essen-Borbeck

Die vergangenen sieben Schlossparkfeste hatten immer einen historischen Jahrmarkt. „Das ist auch in diesem Jahr so“, erklärt Richard Müller, Betreiber des alten „Selbstfahrers“. Das sei gerade für die Kinder und die Jugendlichen heute interessant. Während man heutzutage den Autoscooter schon per Handy bezahlen und starten kann, wird auf dem mehr als 50 Jahre alten Fahrgeschäft noch klassisch abkassiert. Fahrt gegen Bares, so Müller.

Richard Müller, Renate Rendschmidt und Kevin Kerber (von links) vom Orga-Team laden zum Schlossparkfest nach Borbeck ein. Foto: Jan Weber / FUNKE Foto Services

Er bringt auch den Wohnwagen mit, in dem mehrere Generationen der Familie Müller gelebt haben und in dem auch er aufgewachsen ist. Und der „Moppeswagen“ ist dabei. Daraus werden gebrannte Mandeln und Bonbons sowie die klassischen Lebkuchenherzen verkauft. „Vor mehreren Jahrzehnten wurden diese Schleckereien „Moppes“ genannt“, erklärt Müller, der die Reminiszenzen voller Stolz präsentiert.

Moderne Kirmes und Musik außerhalb des Schlossparks

Der moderne Teil der Kirmes findet außerhalb des Schlossparks statt. Auf der Schloßstraße zwischen dem Fußgängerüberweg zur Dubois-Arena und der Notenkiste wird unter anderem die Bühne „Kultbiergarten Ritter“ stehen, auf der die Partyband „2night“ für Stimmung sorgen wird. Daneben wird es zahlreiche Aktionsstände geben, an denen die Besucher ihren Spaß haben können. Dreizehn verschiedene Händler mit mehreren Ständen bieten ein breites Angebot. „Wir freuen uns nach zwei Jahren Pandemie-Pause wieder auf viele Besucher“, sagt Schaustellersprecher Kevin Kerber.

Neben dem klassischen Imbissstand mit Currywurst und Pommes wird es auch ausgewählte Cocktails geben sowie Bier und alkoholfreie Getränke. Und alles soll bezahlbar sein. Darauf legen die Schausteller besonderen Wert, trotz gestiegener Kosten. Weitere Stände werden auf der Zufahrt zum Schloss stehen und im Kreisel gibt es wieder etwas „auf die Ohren“. Am Freitag, 28. Juli, spielt dort von 17 bis 22 Uhr die Borbecker Coverband „Modify“ Musik für Freunde der Songs aus den 70ern, 80ern und 90er Jahren. Stücke von Status Quo, REM, BAP, CCR und vielen anderen mehr werden zu hören sein. Eine weitere Coverband tritt am Samstag, 29. Juli, von 17 bis 22 Uhr mit „Remain“ auf und am Sonntag, 30. Juli, ist auf und vor der Bühne Schlagerparty angesagt, die von verschiedenen Künstlern gestaltet wird.

Sperrungen und Umleitungen während des Schlossparkfests

Die Schloßstraße wird für das Schlossparkfest zwischen Fürstäbtissinnenstraße und Borbecker Straße von Donnerstag, 27. Juli, 8 Uhr, bis Montag, 31. Juli, 6 Uhr, gesperrt.

Die Buslinie 140 der Ruhrbahn wird für die Dauer der Sperrung umgeleitet.

Die Haltestelle Schloßstraße wird aufgehoben. Dafür wird auf der Borbecker Straße die Haltestelle der Linie 103 als Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Haltestelle Fürstäbtissinstraße entfällt in beiden Fahrtrichtungen.

