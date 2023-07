Schlagersängerin Kerstin Ott kommt im September in die Essener Grugahalle.

Veranstaltungen Schlagerparty mit Kerstin Ott und Olaf Henning in Essen

Essen-Rüttenscheid. Die Schlagernacht „Wir lieben Schlager“ findet in der Essener Grugahalle statt. Dabei sind Stars wie Kerstin Ott. Was Besucher wissen müssen.

Die Schlagerparty „Wir lieben Schlager“ steigt am Samstag, 16. September, um 19 Uhr in der Grugahalle (Messeplatz 2). Der Veranstalter kündigt ein neues Konzept mit „Noch mehr Künstlern“ und „noch mehr Schlager“ an. Als Top-Act kommt die Sängerin Kerstin Ott nach Essen-Rüttenscheid.

Otts Song „Die immer lacht“ war 2016 in den Top Fünf der deutschen und österreichischen Charts und landete in vielen Playlists auf Streaming-Portalen. Ott verkaufte 1,2 Millionen Tonträger, das Video des Discofox-Remixes erreichte 200 Millionen Youtube-Klicks. Vier Alben hat Kerstin Ott bis heute veröffentlicht, alle landeten in Deutschland unter den Top Fünf. Unter anderem mit Howard Carpendale und Helene Fischer nahm sie Duette auf. Ihre Songs tragen Namen wie „Wegen Dir“, „Regenbogenfarben“ oder „Nachts Sind Alle Katzen Grau“.

Olaf Henning, Stefan Mross und Geier Sturzflug bei Schlagernacht in Essen

Bei der Schlagernacht in der Grugahalle hat Kerstin Ott einige Gäste dabei. Darunter sind zum Beispiel die Nachwuchskünstlerin Safiya, das Trio Playa Rouge sowie die Schlagerstars Olaf Henning („Cowboy und Indianer“) und Stefan Mross. Einen Hauch der 70er Jahre wollen laut Veranstalter die Mitglieder der Abba-Show „Abba Review“ liefern, bevor es mit „Modern Talking Reloaded“ in die Discofox-Szene der 80er geht. Außerdem kommen die Schlager-Acts Geier Sturzflug („Bruttosozialprodukt“, „Die Pure Lust am Leben“) und Oppa und die Schlagerenkel.

Vorverkaufstickets gibt es an allen Vorverkaufsstellen im Ruhrgebiet, über die Reservix-Hotline 0761 888499 99 (Ticket zum Selbstdrucken), über Eventim (Hotline: 01806 570070) und über Funke Ticket NRW (Kartenbestellung: 0201 8046060). Sie kosten 48,40 Euro. VIP-Tickets (inklusive kaltem und warmem Buffet, allen Getränken im VIP-Bereich und Plakaten) gibt es für 172,50 Euro.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen