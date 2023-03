Schlagerfreunde Essen trauern um Gründungsmitglied

Essen-Stadtwald/Rüttenscheid. Der Sozialarbeiter Robert Bosch engagierte sich für die gemeinnützige Kfz-Werkstatt „Alte Schmiede“. Jetzt ist er mit 50 Jahren gestorben.

Die in Stadtwald ansässigen Schlagerfreunde Essen 1996 trauern um Robert Bosch, Träger der Bundesverdienstmedaille und Gründungsvater des Vereins, der überraschend im Alter von 50 Jahren verstorben ist, wie der Vereinsvorsitzende Volker Pesch mitteilt. Die Liebe Robert Boschs galt nicht nur dem Schlager.

Der studierte Sozialarbeiter engagierte sich auch für die gemeinnützige Kfz-Werkstatt „Alte Schmiede“ und als sachkundiger Bürger in der Essener Lokalpolitik. Robert Bosch war ein Essener Original, heißt es in einem Nachruf der Schlagerfreunde Essen. „Er lebte das Ruhrgebiet förmlich als Gästeführer auf Zollverein und in der Zeche Carl.“ Als Hobbyimker und Bienenzüchter habe er Verantwortung übernommen. In seiner Jugend sei er für den Verein Evangelische Jugend Weigle-Haus aktiv gewesen, in einem Haus, das Jugendlichen bis heute eine Anlaufstelle bietet.

Robert Bosch wurde mit der Bundesverdienstmedaille für sein Engagement ausgezeichnet. Foto: Volker Pesch

„Robert Bosch war mit seiner ganzen Erfahrung und Kompetenz stets Impulsgeber“, erinnern sich die Schlagerfreunde. So sei die Gründung des Kultur- und Gesellschaftsvereins Schlagerfreunde Essen 1996 seine Idee gewesen. Alles begann, als jemand bei einer Fete im Partykeller eine Kassette mit Schlagermusik einlegte. „Das war eigentlich damals gar nicht so unser Ding. Aber trotzdem irgendwie lustig. Wir kannten die Lieder ja von unseren Eltern“, hatte sich Robert Bosch bei einem Termin mit dieser Redaktion an die Anfänge erinnert. Und im Laufe der Zeit entwickelte sich ein echtes Hobby daraus. Mit der Vereinsgründung wollten die Schlagerfans ihre Leidenschaft „in eine Form gießen“, eine Verbindlichkeit schaffen.

Fünf Jahre habe Bosch, der in Rüttenscheid lebte und privat am liebsten WDR 4 hörte, im Vorstand als Schatzmeister die Geschicke des vermutlich größten eingetragenen Schlagervereins der Region geleitet, mit seinen prominenten Ehrenmitgliedern Michael Holm, Guildo Horn und Ingo Grabowsky. „Ohne seine Impulse wäre die Kultur in Essen ärmer“, so der Vereinsvorsitzende Volker Pesch. Persönlich trafen die Schlagerfreunde den Sänger und Produzenten Michael Holm („Tränen lügen nicht“), der in Steele einen Auftritt hatte. „Danach haben wir uns in der Kneipe ,Hexe’ getroffen. Die Wirtin dort war ein großer Holm-Fan und konnte es gar nicht fassen, dass der plötzlich in der Tür stand“, hatte sich Bosch 2013 erinnert.

Der Essener gestaltete sein Umfeld grüner

Im Rahmen der „Kulturhauptstadt Europas 2010“ habe Robert Bosch beim Projekt „A 40“ den Beitrag der Schlagerfreunde organisiert, im grünen Hauptstadtjahr 2017 habe er im Namen des Vereins mit EU-Mitteln das Messeumfeld der Stadt grüner gestaltet und einen Walnussbaum auf dem Gelenkplatz an der Messe gestaltet. „Seine Kreativität wirkt über Essen hinaus. In der Fülle der Aktions- und Gedenktage Deutschlands hatte der Deutsche Schlager keinen Platz. Robert Boschs Aufmerksamkeit ist es zu verdanken, dass dies seit 2009 anders ist“, so Pesch.

Bosch habe mit dem „Tag des Deutschen Schlagers“ ein Format unter der Schirmherrschaft des inzwischen verstorbenen Dieter Thomas Heck etabliert, das in der Branche längst einen festen Platz habe. Spätestens zum 50. Jubiläum der ZDF-Hitparade sei der Tag durch Beiträge in den Medien bekannt geworden.

Im Rahmen des Ausstellerbereichs „Markt der Möglichkeiten“ beim Deutschen Evangelischen Kirchentag habe der engagierte Christ Robert Bosch zweimal ein Konzept für Jugendarbeit mit Musik im Ausschuss „Christen und Schlager“ initiiert. „Die Schlagerfreunde Essen 1996 verlieren einen klugen Kopf, engagiert, voller Kreativität, Energie und Lebensfreude – und einen sehr guten Freund.“

