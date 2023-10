Schlager-Veteran Heino (84) gibt ein Konzert in Essen

Essen. Schubert-Lieder statt „nackte Frisösen“: Volksmusiker Heino kommt auf seiner Kirchentournee nach Essen. Er bringt prominente Begleitung mit.

Heino hat schon Songs der Punkband „Die Toten Hosen“ gecovert und mit Rammstein beim Wacken Open Air gerockt. Nun zeigt sich der Schlager-Veteran eher besinnlich und geht auf große Europa-Kirchentournee. Unter dem Titel „Die Himmel rühmen“ macht der 84-jährige Volksmusiker am 18. November auch im Bergmannsdom in Essen-Katernberg Station.

Mit dabei ist auch Anita Hegerland, vielen noch bekannt als Duettpartnerin von Roy Black („Schön ist es auf der Welt zu sein“). Der einstige, mittlerweile 62-jährige Kinderstar hat später gemeinsam mit Mike Oldfield Welthits wie „Innocent“und „Pictures in the dark“ eingesungen.

Heino: Gender-Kritik hatte für Aufregung gesorgt

Heino, der Barde mit der markanten Brille und den immer noch strohblonden Haaren, steht seit mehr als 60 Jahren auf der Bühne. Sein neues Album „Lieder meiner Heimat“ kommt in diesem Herbst heraus. Zuletzt hatte Heino im Sat.1 „Frühstücksfernsehen“ mit seiner provokanten Gender-Kritik allerdings für Aufregung gesorgt. Ein Konzertveranstalter hatte daraufhin mit Auftritt-Absage gedroht.

Bei seinem Kirchenkonzert in Essen wird Heino allerdings nicht Partysongs über über „nackte Frisösen“ und „Layla“ singen, für die er in Bierzelten der Republik bejubelt wird. Auf dem Programm stehen vielmehr sakrale Lieder und Klassiker von Schubert, Mozart, Brahms und Beethoven. Mehr Details über seinen Auftritt will Heino zusammen mit Anita Hegerland am Freitag, 20. Oktober, bei einer Pressekonferenz in Essen verraten.

