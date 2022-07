Schlager und Tennissocken: Event holt Ballermann nach Essen

Stimmung wie am Ballermann (Symbolbild) soll am Wochenende in Essen-Holsterhausen aufkommen.

Essen-Holsterhausen. Holsterhausen soll am Samstag (16.7.) zu Mallorca werden: Schlagersänger Manolo ist zu Gast. Plätze kann man mit Handtüchern reservieren.

Holsterhausen trifft am Samstag (16. Juli) auf den Ballermann. In vier Lokalen ist der Schlagersänger Manolo zu Gast, den viele vom Strand von Palma de Mallorca kennen. Er wird mit seiner Gitarre zwischen Haus Kalthoff (Gemarkenstraße 88), Marktschänke (Savignystraße 66), Wirtshaus Warsteiner (Gemarkenstraße 45) und Gemarkentreff (Langenbeckstraße 2) hin- und hertingeln.

Organisiert wird die Veranstaltung von Harald Hagen von der Initiative „Wir sind Holsterhausen“. „Ich bin eigentlich auch kein Fachmann für Ballermann-Musik“, versichert er lachend. Allerdings habe er zufällig in diesem Jahr mit Freunden Urlaub auf Mallorca gemacht. Am Strand trafen sie auf Manolo – der zufällig in diesem Monat in Deutschland ist. „Da habe ich gedacht: Stopp. Den muss ich unbedingt für Holsterhausen gewinnen“, sagt Hagen. Angesichts langer Warteschlangen vor Check-in-Schaltern und gestrichener Flüge komme die Idee doch genau zur richtigen Zeit

Dresscode für Mallorca-Event in Essen-Holsterhausen: Alles erlaubt

Den Sänger Manolo kennen viele vom Strand von Palma de Mallorca. Nun kommt er nach Essen-Holsterhausen. Foto: Manolo

Manolos Songs tragen mitunter schlüpfrige Titel wie „Schamlippendeospray“ oder „Manolo (Du geile Sau)“. Für seinen Besuch in Essen habe man aber versucht, den Sänger etwas auf Linie zu bringen, sagt Harald Hagen mit einem Lachen: „Wir haben besprochen, dass er Mallorca-Klassiker singt, die alle kennen.“ Es sollen Ballermann-Hits der vergangenen 30 Jahre wie zum Beispiel „Ich bin ein Döner“ von Tim Toupet erklingen.

Der Dresscode für die Veranstaltung lautet „Alles erlaubt“. „Adiletten und weiße Tennissocken werden besonders gerne gesehen“, heißt es vom Initiator Hagen in einer Ankündigung. Wer ein Original-T-Shirt von den Mallorca-Locations Bierkönig, Mega-Park, Bambolero oder Rutschbahn trägt, den erwartet eine besondere Überraschung: Unter allen Besucherinnen und Besuchern im Original-Ballermann-Outfit wird ein „Meet and Greet“ mit Manolo auf Mallorca verlost. Flug und Hotel für ein Wochenende sind inklusive.

Veranstaltung findet zu regulären Öffnungszeiten der Essener Lokale statt

Damit das komplette Mallorca-Gefühl aufkommt, hat Harald Hagen Spieler einer U19-Jugendmannschaft des TuS Holsterhausen verpflichtet, um nervige Uhren- und Sonnenbrillen-Verkäufer zu mimen. Wie man es vom Strand von Palma kennt, werden sie versuchen, den Gästen ihren Ramsch anzudrehen.

Die Veranstaltung findet während der gewohnten Öffnungszeiten der teilnehmenden Lokale statt. „Wer auf Nummer sicher gehen will, bringt seine Sonnenliege mit und reserviert sie mit einem Handtuch“, so der Veranstalter. Zu trinken gibt es alles, was auch regulär in den Gaststätten angeboten wird. Auch die Mallorca-Klassiker Sangria, Cuba Libre und Lumumba stehen auf der Getränkekarte. Der Eintritt ist frei.

