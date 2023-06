Schlag gegen Schleuser: Polizei stürmt Wohnung in Essen

Die Bundespolizei holte in Essen-Steele zu einem Schlag gegen mutmaßliche Schleuser aus.

Essen. Eine Mobile Fahndungseinheit der Bundespolizei hat eine Wohnung in Steele gestürmt. Bandenmäßiges Schleusertum soll der Hintergrund sein.

Die Gesichter unter Sturmhauben versteckt, Maschinenpistolen im Anschlag: In Essen-Steele hat die Bundespolizei am Mittwochmorgen einen Großeinsatz gestartet. Eine Einheit der Bundesbereitschaft stürmte ein Mehrfamilienhaus am Nottebaumskamp, um Wohnungen zu durchsuchen. Die Straße wurde gesperrt.

Wie ein Behördensprecher auf Anfrage berichtete, sei ein Verfahren wegen bandenmäßigen Schleusertums der Hintergrund. Das Verfahren wird vom Bundespolizeipräsidium in Potsdam geführt.

Weitere Details zu dem Einsatz waren zunächst nicht zu erfahren. Von der Sperrung ist die Linie 144 der Ruhrbahn betroffen.

