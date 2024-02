Schlag gegen Obstkisten-Bande: Häuser in Essen gestürmt

Unter anderem an der Krayer Straße stürmte die Polizei am Donnerstagmorgen ein Mehrfamilienhaus.

Essen/Köln. In Kray und Köln haben Spezialeinheiten mutmaßlich organisierten Kriminellen das Handwerk gelegt. Deren Geschäftsmodell war nicht alltäglich.

Mit Unterstützung von Spezialeinheiten hat die Polizei am Donnerstagmorgen zum Schlag gegen eine Bande mutmaßlich organisierter Krimineller in Essen und Köln ausgeholt. Insgesamt stürmten und durchsuchten rund 200 Einsatzkräfte elf Objekte, sieben davon in Essen, und vollstreckten ein halbes Dutzend Haftbefehle gegen die Beschuldigten.

Die Männer sollen im großen Stil Obstkisten, sogenannte Steigen, von Märkten gestohlen, um sie gegen Pfandgeld einzutauschen. Auch mit Metallhehlerei soll die rumänisch-bulgarische Bande illegal Bares gemacht haben. Mehrere Autos, Transporter sowie hochwertige Pkw sind bei der Razzia unter anderem an der Krayer Straße genauso sichergestellt worden wie jede Menge der Kisten als auch eine beträchtliche Summe Bargeld.

Transporter und Pkw sind bei der Razzia an der Krayer Straße sichergestellt und abgeschleppt worden. Foto: Justin Brosch

Wie die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft und die Polizei am Donnerstag nach der konzertierten Aktion berichteten, führt das Einbruchskommissariat (KK 14) der Düsseldorfer Behörde seit Ende Juli 2023 ein umfangreiches Verfahren gegen die überregional agierende Tätergruppierung aus Essen und Umgebung, die „im Verdacht der bandenmäßigen Begehung von Eigentumsdelikten steht“, wie es hieß. Zunächst war die Bande wegen Einbruchsdiebstählen in Dachdeckerfachbetrieben und Garten- sowie Landschaftsbaubetrieben in Düsseldorf und im Umland der Landeshauptstadt ins Visier der Ermittler geraten.

Neben dem Ziel, Buntmetalle und hochwertige Werkzeuge zu entwenden, soll die Gruppe auch für eine große Anzahl an Diebstählen der sogenannten Klappsteigen in Frage kommen. Dabei handelt es sich um Obst- und Gemüsekisten, die im Einzelhandel verwendet werden und einem geschlossenen Pfandsystem angegliedert sind.

Dieser Luxusschlitten wurde in Kray an den Haken genommen. Foto: Polizei Düsseldorf

Kisten gingen von Essen zu Hehlern in Köln

Durch akribische Ermittlungen konnten die Beamten der Düsseldorfer Kriminalpolizei die Wege der entwendeten Klappsteigen rekonstruieren. Die Kisten wurden von Essen aus an zwei in Köln ansässige bulgarische Hehler abgegeben und dort in Überseecontainern zwischengelagert. Die beiden Männer führten dann über unterschiedliche Kanäle die Klappsteigen wieder in den Warenkreislauf des Pfandsystems zurück und kassierten so die ihnen vermeintlich zustehende Gebühr. „Die zwei bulgarischen Hehler agierten dabei als Kopf dieses Betrugssystems und dürften auch von weiteren Tätergruppen beliefert worden sein“, sind die Behörden überzeugt.

Nach vorläufiger Schätzung wurden bei der Razzia etwa 10.000 Kisten im Wert von rund 50.000 Euro sichergestellt. Ebenso 30.000 Euro Bargeld und elf Fahrzeuge. Insgesamt konnten die Ermittler Vermögenswerte in Höhe von etwa 300.000 Euro abschöpfen. Die Bande dürfte mit ihrer Masche rund 1,1 Millionen Euro erwirtschaftet haben, so die Behörden. Die sechs Festgenommenen im Alter von 24 bis 39 Jahren sitzen wegen schweren Bandendiebstahls und gewerbsmäßiger Bandenhehlerei in Untersuchungshaft. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen bis zu zehn Jahre Knast.

