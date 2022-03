Die Feuerwehr Essen hat einen Schlafzimmerbrand in Dellwig gelöscht.

Feuerwehr Essen Schlafzimmer in Flammen - Feuerwehr löscht Brand in Essen

Essen. Anwohner in Dellwig schlugen Alarm. In einem Mehrfamilienhaus am Vieselmanns Ried brannte es. Feuerwehr war eine Stunde lang im Einsatz.

In der Nacht zu Mittwoch hat die Feuerwehr Essen einen Schlafzimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Dellwig gelöscht. Die Ursache ist unklar, die Polizei ermittelt.

Wie Feuerwehrsprecher Christoph Riße am Mittwoch berichtete, hatten Anwohner die Leitstelle um kurz nach 1 Uhr in der Nacht alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte am Vieselmanns Ried hatten bereits alle Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen.

In einer Erdgeschosswohnung qualmte es. Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem handgeführten Strahlrohr in die Wohnung vor. Der Brand im Schlafzimmer konnte schnell lokalisiert und abgelöscht werden.

Im Anschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug sowie einem Rettungswagen für rund eine Stunde im Einsatz.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen