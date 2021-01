Zu einer Schlägerei unter Nachbarn ist es in Essen-Altendorf gekommen.

Auseinandersetzung Schlägerei zwischen Nachbarn in Essen nach "Kinderlärm"

Essen. Ein Paar fühlte sich durch "Kinderlärm" in der Nachtruhe gestört. Als bei den vermeintlichen Ruhestörern niemand öffnete, traten sie die Tür ein.

In Essen-Altendorf hat es in der Nacht zu Samstag eine Schlägerei zwischen Nachbarn gegeben. Ein alkoholisiertes Ehepaar fühlte sich nach Polizeiangaben durch "Kinderlärm" in seiner Nachtruhe gestört.

Das Paar klopfte daraufhin bei den vermeintlichen Ruhestörern an. Als niemand öffnete, sollen der 33-Jährige und die 28-Jährige die Wohnungstür eingetreten haben.

Frau holt Ehemann zu Hilfe, dieser erscheint mit Begleitern

In der Wohnung befand sich eine Frau, die daraufhin ihren Ehemann (42) zur Hilfe rief. Als dieser kurz darauf mit zwei Bekannten (39/41) eintraf, kam es zur handfesten Auseinandersetzung zwischen dem Ehepaar und den drei ebenfalls alkoholisierten Männern. Das Paar wurde dabei wie auch der 42-Jährige leicht verletzt.

Alarmierte Beamte nahmen eine Anzeige auf, erteilten Platzverweise und stellten durch "eindringliche Gespräche" die Nachtruhe wieder her.

