Schlägerei im Bahnhof Essen: Verletzter droht Polizisten

Essen. Ein 43-Jähriger wurde im Hauptbahnhof bewusstlos geschlagen. Als Einsatzkräfte helfen wollten, wurde der Mann aggressiv, so die Bundespolizei.

Nach einer Schlägerei im Essener Hauptbahnhof hat ein aggressiver 43-Jähriger im Essener Hauptbahnhof Bundespolizisten bedroht. Kurze Zeit später lief der Mann Gefahr, vor einer einfahrenden Bahn ins Gleisbett zu stürzen. Der Dortmunder wurde zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands ermittelt.

Wie die Bundespolizei am Montag berichtete, soll der Mann am Sonntag von einem Unbekannten am Essener Hauptbahnhof geschlagen worden sei, wobei er das Bewusstsein verloren habe. Angaben wollte er gegenüber der Bundespolizei jedoch nicht machen und weigerte sich die Beamten zur Wache zu begleiten.

Gegen 5.45 Uhr hatten Bundespolizisten über die Videokameras eine körperliche Auseinandersetzung beobachtet. Unverzüglich begaben sie sich zum Nordausgang des Hauptbahnhofs Essen. Dort trafen sie auf den 43-Jährigen, der auf dem Boden saß. Bahnmitarbeiter betreuten den Verletzten, der eine Platzwunde am Kopf erlitten hatte, und riefen einen Rettungswagen.

Der Mann nahm eine bedrohliche Haltung ein

Die medizinische Versorgung durch die Sanitäter lehnte der Dortmunder ab, er wollte lieber verschwinden. Die Anweisung der Einsatzkräfte, stehen zu bleiben, ignorierte er. Als die Beamten ihn aufforderten, sie zur Wache zu begleiten, wurde der Mann zunehmend aggressiver und nahm eine bedrohliche Haltung an. Als die Polizisten seine Arme ergriffen, riss er sich los und versuchte zu flüchten.

Die Bundespolizisten fesselten den Aggressor, der sich nach Angaben der Bundespolizei vehement wehrte. Aufgrund dessen wurde dieser unter enormer Gegenwehr zu Boden gebracht. Zu der vorangegangenen Körperverletzung wollte der Mann sich nicht äußern.

Wenig später trafen die Beamten den 43-Jährigen erneut am Bahnsteig an. Dabei verhielt er sich abermals sehr aggressiv gegenüber den Einsatzkräften und beleidigte sie. Plötzlich, so heißt es in einem Bericht, schwankte die Stimmung des Mannes, er wirkte zunehmend verängstigt auf die Polizisten und drohte ins Gleisbett zu stürzen.

