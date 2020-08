Schläger gehen auf Schwarzen im Essener Hauptbahnhof los

Essen. Duo schubste einen 29-Jährigen aus dem Zug. Dann schlugen die Unbekannten auf ihr Opfer ein. Der Staatsschutz der Essener Polizei ermittelt.

Die Fotofahndung der Essener Polizei nach zwei brutalen Schlägern im Essener Hauptbahnhof war erfolgreich. Die Männer, die einen dunkelhäutigen 29-Jährigen im Essener Hauptbahnhof angegriffen und rassistisch beleidigt haben, seien identifiziert worden, teilt die Polizei am Freitag mit. Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, sollen die Unbekannten ihr Opfer am 25. Januar gegen 0.20 Uhr auf Gleis 1 aus dem Zug gestoßen haben. Dann beleidigten sie den Mann rassistisch und schlugen auf ihn ein.