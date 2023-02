Schläger attackieren 61-Jährigen - Polizei Essen fahndet

Essen. Zwei Unbekannte haben im Westviertel auf einen 61-Jährigen eingeschlagen. Als der Mann zu Boden ging, traten sie ihm mehrfach gegen den Kopf.

Zwei unbekannte junge Männer haben im Essener Westviertel einen 61-Jährigen mit Schlägen und Tritten brutal attackiert. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei fahndet mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach den Tätern.

Wer die mutmaßlichen Schläger erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde berichtete, war der Mann am 13. November mit dem Duo in einer Straßenbahn in Streit geraten. Als er mit seiner Frau ausstieg, verfolgten ihn die Schläger.

An der Ecke Altendorfer Straße/Hans-Böckler-Straße griffen sie ihr Opfer unvermittelt an und schlugen ihm mit der Faust auf den Hinterkopf. Dass der 61-Jährige zu Boden ging, war kein Grund für die Angreifer, von ihm abzulassen. Im Gegenteil: Sie traten ihm mehrfach gegen den Kopf.

Nach der Attacke flüchteten die Gesuchten in unbekannte Richtung. Wer die Männer erkennt oder weiß, wo sie sich aufhalten, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

