Schifffahrt bis Essen-Steele: Politik bleibt hartnäckig

Ruhrschifffahrt bis nach Steele: Das Thema beschäftigt die Politik seit Jahren. Genau drei Jahre ist es her, dass die Bezirksvertreter einen entsprechenden Antrag an die Stadt gestellt haben. Passiert sei seitdem nichts, sagt nun Klaus-Dieter Feige (CDU): „Wir haben nicht einmal eine Zwischeninfo erhalten.“ Jetzt liegt erneut ein Antrag mit der Bitte um einen Zwischenbericht vor. In der Überzeugung, dass die Stadtteile an Attraktivität gewinnen würden, wenn die Weiße Flotte sie ansteuerte.

Immerhin ist etwa das Ruhrufer in Steele längst komplett neu gestaltet, die Anbindung an die City des Stadtteils gegeben. Ein Anleger könnte an den großen Sitztreppen entstehen, lautet ein Vorschlag. Geht es nach Bezirksvertretern wie Klaus-Dieter Feige, sollten auch Horst und möglicherweise Bochum-Dahlhausen Anleger erhalten. Immerhin biete die neue Kampmannbrücke nun genau diese Möglichkeiten, denn Schiffe der Weißen Flotte wie die Innogy könnten nun darunter herfahren.

Interesse der Weißen Flotte ist vorhanden gewesen

Die Ruhrpromenade in Essen-Steele ist längst neu gestaltet und wird bereits gut angenommen. Foto: Foto / Herbert Höltgen

Bei der Weißen Flotte gab es durchaus Interesse an dem Vorhaben, Ortstermine und seinerzeit auch eine Vorprüfung. Eine Hürde ergab sich dadurch, dass die Ruhr ab der „Zornigen Ameise“ nicht mehr schiffbar ist. Es handele sich um einen Bereich, der keine ausgewiesene, bewirtschaftete Wasserstraße mehr sei, erklärte der damalige Chef der Weißen Flotte die Situation. Das bedeutet: fehlende Kontrollen mit Blick auf die benötigte Wassertiefe oder die Fahrrinne.

Folglich ergaben sich Fragen nach möglichen Arbeiten, um die Fahrrinne herzustellen, nach dem Natur- und Umweltschutz und nicht zuletzt nach den Kosten.

Naturschutzgebiete auf der Strecke berücksichtigen

Naturschutz ist auch eines der Themen, die Yilmaz Güneş (Grüne) bei dem Antrag umtreiben. Immerhin gebe es in dem Bereich Naturschutzgebiete wie etwa die Heisinger Aue. Er stellt aber auch die Frage nach der ökologischen Situation bei den Schiffen und der Absprache, die mit Vereinen zu treffen sei, die die Ruhr nutzten.

„Wir sind nicht dagegen, die Schifffahrt zu erweitern, aber das Vorhaben benötigt ein Konzept“, fordert Güneş ebenso wie Antworten. Es sei ja keine Lösung, die Schiffe einfach nach Steele fahren zu lassen. Dass diese Lösung das Stadtteilzentrum aufwerten und das Ruhrufer beleben würde, da ist sich die Politik wiederum einig.

Politik will bei dem Thema hartnäckig bleiben

„Genau deshalb rufen wir das Thema in Erinnerung“, sagt Klaus-Dieter Feige, der hartnäckig bleiben will. Für den Tourismus, die Besucher, die nach Steele kämen und diejenigen, die von Steele aus in die Gegenrichtung fahren könnten, wäre es jedenfalls ein Gewinn, so die Überzeugung. Feige: „Wo auch immer unser Antrag hängengeblieben ist, nun gibt es einen konkreten Auftrag an die Stadt und wir schauen, was passiert.“