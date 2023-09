Fancy Women Bike Ride Schick und weiblich: Fahrradtour nur für Frauen in Essen

Essen. Eine Radtour nur für Frauen startet am 17. September in Essen. Beim Fancy Women Bike Ride wollen die Frauen aber nicht nur Fahrrad fahren.

Der Kampf der Geschlechter wird auch auf dem Fahrrad ausgetragen – das glaubt zumindest Anna Laura Schnieber. Zusammen mit Gotlind Attinger und Ulrike Bartsch organisiert sie für Sonntag, 17. September, erstmals den Fancy Women Bike Ride in Essen; eine Radtour nur für die Damenwelt.

Die Tour geht seit 2013 von einer weltweiten Frauenbewegung aus, bei der es darum gehen soll, Unterschiede wie Klasse, Religion und Nationalität zu überwinden. Frauen wollen mit der fünf Kilometer langen Tour ihre Liebe zum Radfahren feiern, treten aber auch für eine selbstbestimmte Mobilität von Frauen und eine bessere Infrastruktur ein.

Fancy Women Bike Ride in 200 Städten in 32 Ländern

Das Konzept haben zwei Türkinnen in ihrem Heimatland ins Leben gerufen. Damals waren in der Türkei kaum Frauen im Alltag mit dem Rad unterwegs. Innerhalb von wenigen Jahren verbreitete sich diese Bewegung auf weitere türkische Städte und Metropolen weltweit. Dieses Jahr findet der Fancy Women Bike Ride in 200 Städten in 32 Ländern statt.

Während Frauen im Iran dafür kämpfen, dass ihnen das Radfahren überhaupt erstmal erlaubt wird, geht es in Essen laut Anna Laura Schnieber darum, Frauen im Straßenverkehr sichtbarer zu machen und auch Anfängerinnen zu ermuntern, aufs Fahrrad zu steigen. „Bei uns fahren meistens diejenigen Fahrrad, die gesund und fit sind und ein starkes Selbstbewusstsein haben“, so die Essenerin, die glaubt, dass das auch an der Infrastruktur liegt.

Essenerin frustriert vom Radfahren in der City

Ein gut ausgebauter Radweg ist laut Schnieber nicht nur frei von Schlaglöchern und Unebenheiten, sondern auch entsprechend breit: „Es ist noch immer so, dass Frauen oft Kinder oder Einkäufe transportieren – auch auf dem Fahrrad“, so Schnieber. Dafür brauche es Platz.

Studien würden zeigen, dass in Ländern mit gut ausgebauten Radwegen verschiedene Altersgruppen und alle Geschlechter Rad fahren. In Deutschland seien es hingegen mehr Männer als Frauen, mehr Erwachsene als Kinder. So bestätigt eine Studie der Technischen Universität Chemnitz aus dem vergangenen Jahr, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen Fahrrad fahren, sowohl durch das Vorhandensein einer Fahrradinfrastruktur als auch durch ein geringes Verkehrsaufkommen steige: „Frauen fahren eher gelegentlich mit dem Fahrrad, während Männer im Vergleich regelmäßige Radfahrer sind. Frauen nutzen häufiger das Rad zum Einkaufen, für Erledigungen oder um Freunde zu treffen als männliche Personen. Dagegen fahren Männer häufiger mit dem Fahrrad zur Arbeit und um sich zu erholen.“

Anna Laura Schnieber habe es selbst lange als stressig und frustrierend empfunden, in Essen mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Besonders auf unbekannten Strecken habe sie sich unsicher gefühlt, sei dann doch in Bus und Bahn eingestiegen.

In der Corona-Zeit habe sich das geändert. Die 27-Jährige habe das Radfahren wieder für sich entdeckt. Schnieber erzählt, dass sie, als es besonders ruhig war auf den Straßen, geübt habe, wie man den Kreisverkehr am Berliner Platz mit dem Fahrrad nutzt, wann man wo welche Spur wechseln muss, um die passende Ausfahrt zu treffen, ohne von Autofahrern überfahren zu werden. Jetzt ist die Essenerin regelmäßig auf zwei Rädern unterwegs: „Das gibt mir ein Gefühl von Freiheit und Stärke.“

Anna-Laura Schnieber organisiert zusammen mit Ulrike Bartsch und Gotlind Attinger (v.l.) den Fancy Women Bike Ride in Essen. Foto: René Gorny

Männer beim Fancy Women Bike Ride nur unter bestimmten Bedingungen willkommen

Dieses Gefühl will sie auch den Teilnehmerinnen des Woman Fancy Bike Ride vermitteln und sie gleichzeitig anspornen, häufiger Fahrrad zu fahren. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr an der Philharmonie, Huyssenallee 53. Dresscode: schick. Warum? „Wir wollen zeigen, dass man zu allen Anlässen mit dem Fahrrad unterwegs sein kann, nicht nur in der Freizeit“, erklärt Schnieber.

Die Polizei begleitet die Gruppe bis zum Viel-Respekt-Zentrum an der Rottstraße. Die Veranstaltung soll rund eineinhalb Stunden dauern. Die Veranstalterinnen wollen auch Rikschas organisieren und diejenigen mitnehmen, die vielleicht (noch) nicht radfahren können oder sich nicht trauen.

Männer dürften tatsächlich auch kommen, aber nur, wenn sie sich erstens hinten einreihen, zweitens ebenfalls schick sind und drittens die Veranstaltung ernst nehmen.

