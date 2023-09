Auf einem Bauernhof in Essen-Kettwig ist am Montagmorgen (11. September) eine alte Fachwerk-Scheune abgebrannt.

Feuerwehr Scheune in Essen-Kettwig brennt ab: Löschwasser aus Pool

Essen. In Essen-Kettwig ist am Montagmorgen eine Scheune aus Fachwerk abgebrannt. Die Feuerwehr holte sich das Löschwasser aus einem Pool.

Im Essener Stadtteil Kettwig ist am Montagmorgen (11. September) eine Scheune in der Nähe von Schloss Hugenpoet abgebrannt. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr sei das Feuer nicht auf das Haupthaus übergeschlagen, so Feuerwehrsprecher Christoph Riße. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt.

[Abonnieren Sie hier kostenlos unseren Newsletter mit Nachrichten aus Essen]

Der Notruf sei um 5.35 Uhr bei der Leitstelle eingegangen. Die abgebrannte Scheune befindet sich auf einem Bauernhof an der August-Thyssen-Straße, sie ist nur acht Meter vom Hauptgebäude entfernt und diente offenbar als Garage.

Feuerwehr Essen: Scheune stand in Vollbrand

„Die Scheune aus Fachwerk stand in Vollbrand“, so der Sprecher weiter. Weder Menschen noch Tiere seien verletzt worden. Die Wasserversorgung habe gut funktioniert. Die Einsatzkräfte entnahmen das Löschwasser einem nahe gelegenen Swimmingpool und einem Teich. Die Feuerwehrleute hatten eigens einen Schlauchwagen mitgebracht, der schon während der Fahrt Schlauch abrollen kann. „Doch er kam nicht mehr zum Einsatz“, berichtet Christoph Riße.

Unterstützt wurden die Einsatzkräfte vom Baumdienst Kettwig, der einen Greifbagger zur Einsatzstelle schickte. Gegen acht Uhr seien die ersten Einsatzkräfte bereits abgerückt. Im Einsatz waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr aus Werden und Kettwig. Die verwaisten Wachen seien durch Kräfte der Wachen Essen-Mitte und Margarethenhöhe besetzt worden.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen