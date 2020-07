Scheibe eingeschlagen - Essener Polizei schnappt Klau-Kids

Tatort Schuhgeschäft: Vier mutmaßliche Klau-Kids haben am Donnerstagmorgen auf der Kettwiger Straße in Essen die Schaufensterscheibe eines Schuhladens eingeschlagen. Unser Foto zeigt ein Symbolbild.

Essen. Vier Klau-Kids, darunter ein 13 Jahre altes Mädchen, haben die Scheibe eines Essener Schuhgeschäfts eingeschlagen. Die Polizei hat sie gefasst.

Die Essener Polizei hat am Donnerstagmorgen (16. Juli) eine Klau-Bande im Teenager-Alter festgenommen. Gegen das Quartett werden wegen schweren Bandendiebstahls ermittelt, teilt die Polizei mit. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Jungen im Alter von 15 Jahren, eine Jugendliche (16) und ein Mädchen, das erst 13 Jahre alt ist.

Die drei Jugendlichen und das Kind haben am Donnerstagmorgen mit Gehwegplatten eine Schaufensterscheibe eines Schuhgeschäftes auf der Kettwiger Straße eingeworfen. Gegen 4.10 Uhr habe ein Zeuge die Polizei alarmiert, nachdem er durch laute Geräusche aufgewacht war. Als er aus dem Fenster schaute, sah er, wie die vier Gehwegplatten in das Schaufenster warfen.

Anschließend seien die Verdächtigen über die Kettwiger Straße in Richtung Burgplatz geflohen. Die alarmierte Polizei konnte an der Ecke I.Dellbrügge/Teichstraße ein Mädchen (13 Jahre) und eine Jugendliche (16 Jahre) stellen. Auf der Schützenbahn, in Höhe des Burggymnasiums, erwischten sie die beiden anderen Tatverdächtigen; zwei männliche Jugendliche im Alter von 15 Jahren.

Die mutmaßlichen Klau-Kids wurden mit zur Wache genommen, wo sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Familien beziehungsweise zuständigen Betreuer oder Jugendeinrichtungen übergeben wurden. Gegen die Vier wird wegen schweren Bandendiebstahls ermittelt.