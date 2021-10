Schederhofstraße in Essen gesperrt: Brücke wird abgerissen

Essen. Eine Brücke, die über die Schederhofstraße in Essen führt, wird abgerissen. Wegen der Arbeiten ist die Straße einige Tage voll gesperrt.

Die Schederhofstraße in Essen-Holsterhausen ist seit Donnerstag (7.10.) voll gesperrt. Grund dafür ist der Brückenabriss der alten Leitungsbrücke der Steag, die über die Straße führt.

Seit Freitagmorgen lässt der Versorger in Höhe der von ATU die Brücke abreißen. Ein Schwerlastkran, der in aller Frühe eintraf, soll das Bauwerk im Laufe des Tages aus seinen Angeln heben. In den nächsten Tagen soll es dann in seine Einzelteile zerlegt werden. Anschließend erfolgt der Abtransport.

Steag: Brücke wird nicht mehr gebraucht

Die Brücke wird nicht mehr gebraucht, erklärte ein Steag-Sprecher auf Anfrage. Über sie führte über Jahre eine Fernwärmeleitung in Richtung Berthold-Beitz-Boulevard. Da auf der dazwischen liegenden Brache Neubauten entstehen sollen, können die Rohre auf Dauer nicht mehr genutzt werden. Das Unternehmen hat nun bereits die Leitung im Erdreich an der Schederhofstraße an ein Teilstück in der Frohnhauser Straße angeschlossen.

Die Sperrung soll bis Dienstagfrüh andauern. So lange gilt: Aus Richtung Frohnhauser Straße ist die Zufahrt noch bis zur ATU-Einfahrt möglich, aus Richtung B224 kommend kann bis zur Straße Am Funkturm gefahren werden.

