Schauspiel Essen stellt zwei Wunschbäume für Kinder auf

Das Schauspiel Essen präsentiert Kinderwünsche zu Weihnachten. Die Wunschbaum-Aktion läuft zusammen mit den Lernhäusern des Kinderschutzbundes.

Das Schauspiel Essen denkt auch in diesem Jahr an Kinder, deren Eltern es wirtschaftlich nicht gut geht. Bei vielen Familien blieb und bleibt in diesem Jahr wegen der Pandemie das sichere Einkommen aus. Deshalb startet im November trotz der coronabedingten Einstellung des Spielbetriebes wieder eine Wunschbaumaktion, die das Team um Intendant Christian Tombeil in Zusammenarbeit mit den Lernhäusern Essen des Kinderschutzbundes durchführt. Diesmal hängen die Weihnachtswünsche von Essener Kindern, in deren Elternhaus das Geld nur für das Nötigste reicht, an gleich zwei Bäumen: Einer steht ab sofort im Ticket-Center, II. Hagen 2. Montags bis samstags von 10 bis 16 Uhr können dort die liebevoll gestalteten Wunschkärtchen vom Baum gepflückt werden.

Wünsche der Kinder auf charmante Art präsentiert

Wenn es ab Anfang Dezember wieder Aufführungen im Grillo-Theater geben wird, befindet sich im dortigen Foyer ein zweiter Wunschbaum, der jeweils zu den Vorstellungen zugänglich sein wird. Bis zum 20. Dezember können die Geschenke dann am Bühneneingang des Grillo-Theaters abgegeben oder per Post an das Schauspiel Essen geschickt werden.

„Wir freuen uns sehr, dass uns Christian Tombeil wieder die Möglichkeit gibt, die Wünsche unserer Kinder und Jugendlichen auf so charmante Weise zu präsentieren“, sagt Corinna Erdmann, pädagogische Leiterin der vier Lernhäuser, die vom Deutschen Kinderschutzbund in der Stadtmitte sowie in Altenessen, Borbeck und Katernberg betrieben werden. Täglich werden dort rund 200 Kinder aus sozial benachteiligten Familien betreut, mit dem Ziel, ihnen die Teilhabe an Bildung und Arbeit zu ermöglichen.

Unter dem Stichwort „Wunschbaumaktion“ können Geschenke an das Schauspiel Essen, Theaterplatz 11, 45127 Essen, geschickt werden.