Schau zur NS-Zeit: Ärzte stellen sich ihrer Verantwortung

Blick in die Ausstellung „Fegt alle hinweg…“, wie sie im Klinikum Rechts der Isar in München zu sehen war. Ab 15. Mai erinnert sie in Essen an die Entrechtung und Verfolgung jüdischer Ärzte.

Essen. 1938 entzogen die Nazis jüdischen Ärzten die Approbation und die Kollegen schwiegen. Eine Ausstellung zum Ärztetag in Essen greift das Thema auf.

85 Jahre ist es her, dass die nationalsozialistischen Herrscher den jüdischen Ärzten, die noch in Deutschland praktizierten, ihre Approbation entzogen, sie also ihres Berufes und ihrer Existenz beraubten. Vorangegangen war die schrittweise Ausgrenzung und Entrechtung, gegen die es aus der damaligen Ärzteschaft keinen deutlichen Widerspruch gab. Wenn am 16. Mai der Deutsche Ärztetag in Essen eröffnet wird, erinnert eine Ausstellung in der Alten Synagoge an das Schweigen der einen und das Schicksal der anderen.

An Schicksale wie das des Esseners Fritz Hoffmann, der im Sommer 1914 als Freiwilliger in den Ersten Weltkrieg zieht, gerade 19 Jahre alt. Mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse und dem Ehrenkreuz wird der Medizinstudent für seinen Einsatz fürs Vaterland geehrt. Der Arzt Fritz Hoffmann aber wird 1935 aus diesem Vaterland in die USA flüchten müssen, weil er Jude ist.

Manchmal melden sich noch Nachkommen der NS-Opfer

„Leider haben wir kein Foto von ihm, aber wir wissen, dass er in den 1980er Jahren in Chicago gestorben ist“, sagt Dr. phil. Ulrike Schaeben, die als Referentin bei der Ärztekammer Nordrhein (ÄKNO) arbeitet. Zu anderen Familien gebe es bereits Kontakt, und manchmal melde sich nach einem Zeitungsartikel oder einem Ausstellungsbesuch doch noch ein Nachkomme, der helfen könne das Bild eines NS-Opfer zu vervollständigen.

Das Münchner Ehepaar Ursula und Dr. Hansjörg Ebell gab vor Jahren den Anstoß, den Approbationsentzug im Jahr 1938 anhand von exemplarischen Porträts jüdischer Ärzte und Ärztinnen zu erzählen. Mediziner, denen wie Fritz Hoffmann die Flucht gelang, und anderen, die in Vernichtungslagern ermordet wurden. „Fegt alle hinweg …“ heißt die Ausstellung, die erstmals 2008 zu sehen war und seither in vielen Städten gezeigt wurde. Der Titel bezieht sich auf der Vorsitzenden des NS-Ärztebundes Dr. Gerhard Wagner, der 1933 hetzte „Fegt alle hinweg, die die Zeichen der Zeit nicht verstehen wollen.“

Die Ärzteschaft sei damals bereitwillig gefolgt und habe sich erst spät ihrer Verantwortung gestellt, sagen die Ausstellungsmacher. Sie machen jene wieder sichtbar, die damals hinweggefegt wurden. Das habe auf viele Besucher großen Eindruck gemacht, als die Ausstellung im Jahr 2018 im Haus der Ärzteschaft in Düsseldorf gezeigt wurde, sagt Ulrike Schaeben.

Geschichte wird anhand von beispielhaften Porträts erzählt

„Mit der Alten Synagoge haben wir einen so würdigen wie symbolträchtigen Rahmen, da sie für das reiche jüdische Leben steht, das es in dieser Stadt einmal gab“, sagt der Vorsitzende der Ärztekammer in Essen, Dr. Matthias Benn. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Damals sei in der Ärztekammer Nordrhein die Idee entstanden, auch jüdische Ärzte aus dem eigenen Kammergebiet zu würdigen. Für die Erweiterung der zuvor auf Bayern fokussierten Schau habe auch gesprochen, dass es in den 1930er Jahren im Rheinland einen besonders hohen Anteil jüdischer Ärztinnen und Ärzte gegeben habe. Um neun Persönlichkeiten und ihre Lebenswege ist „Fegt alle hinweg...“ in Essen ergänzt. Das sei den Kooperationspartnern zu verdanken, sagt Ulrike Schaeben, also jüdischen Gemeinden und NS-Dokumentationszentren. „Ihren Beitrag können wir nicht hoch genug werten.“

Zunächst hatte man geplant, die Ausstellung in der Messe und damit unter einem Dach mit dem Ärztetag zu zeigen. Doch zum einen läuft sie bis Mitte Juni, also viel länger als das Standestreffen. Zum anderen werde sie nun nicht nur die Aufmerksamkeit der anreisenden Ärzte auf sich ziehen, sondern hoffentlich auch die der Essener, sagt der Vorsitzende der Ärztekammer Essen, Dr. Matthias Benn. „Mit der Alten Synagoge haben wir einen so würdigen wie symbolträchtigen Rahmen, da sie für das reiche jüdische Leben steht, das es in dieser Stadt einmal gab.“

Ärzteschaft zögerte, sich ihrem belasteten Erbe zu stellen

In den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg habe das stolze Gebäude ein „kümmerliches Dasein“ geführt, zunächst als Ruine, über die der frühere Burgschüler Benn sagt: „Sie wurde gesehen, aber nicht wahrgenommen.“ Es folgte die Zweckentfremdung als „Haus Industrieform“, bevor sie in den 1980er Jahren zum Haus jüdischer Kultur wurde. Und so erzählt das Gebäude von ebenjener Verspätung, die sich auch die Ärzte zuschulden kommen ließen, wie Benn betont: „Die Ärzteschaft hat lange gezögert, sich diesem Erbe zu stellen.“

