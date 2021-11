Schallplatten-Börse in Grugahalle nach zwei Jahren Pause

Schallplattenbörse in Essen-Rüttenscheid: Musikliebhaber können am Sonntag (7.11.) aus einer großen Auswahl wählen. Neben Vinyl gibt es auch CDs in der Grugahalle.

Essen. Musikfreunde können in Essen eine Schallplattenbörse besuchen. Der Veranstalter spricht von „Deutschlands größter Schallplattenbörse“.

Deutschlands größte Schallplattenbörse findet nach über zwei Jahren Pause wieder in Essen statt: am Sonntag, 7. November. Vinyl-Fans können von 11 bis 16 Uhr in der Grugahalle im Angebot stöbern. Alle Musikrichtungen sind vertreten. Das Angebot ist so vielfältig wie die Rock- und Pop-Musik seit den 50er Jahren bis heute, teilt der Veranstalter mit. Neben Schallplatten gibt es auch eine gigantische Auswahl an CDs.

Eintritt: 5 Euro (Kinder bis zwölf Jahre frei). Kontakt: 0211-9559250 oder www.schallplatten-boersen.de. Zutritt gemäß der 3G-Regelung.

