Aus dem Wohnhaus an der Bachstraße in Essen-Kettwig drang dichter Rauch.

Feuerwehr Essen Sauna brennt: Feuerwehr Essen löscht Brand in Kettwig

Essen. Dichter Rauch drang aus einem Einfamilienhaus an der Bachstraße. Ein Handwerker hatte den Brand im Keller bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Eine brennende Sauna im Keller eines Wohnhauses an der Bachstraße in Essen-Kettwig hat am Dienstagmorgen für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt.

Ein zufällig anwesender Handwerker bemerkte den Brand und schlug Alarm. Als die Kräfte um kurz nach 10 Uhr eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude.

Das Feuer war schnell gelöscht, der Einsatz nach etwa einer Stunde beendet, berichtete Feuerwehrsprecher Mike Filzen. Verletzt wurde niemand.

Die Ursache des Brandes ist unklar. (j.m.)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen