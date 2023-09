Sattelauflieger mit Ladung gestohlen - Polizei Essen fahndet

Essen. In der Nähe des Stadthafens ist ein Auflieger samt Ladung verschwunden. Die Polizei spricht von einem sechsstelligen Schaden und sucht Zeugen.

Ein Sattelauflieger samt Ladung ist am Wochenende in Essen-Bergeborbeck verschwunden. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise.

Der Anhänger mit Dortmunder Ortskennung der Marke Schmitz Cargobull wurde am 2. September gegen 16 Uhr in Höhe der Ostuferstraße abgestellt, der Diebstahl am nächsten Tag gegen 7.30 Uhr bemerkt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf einen mittleren bis hohen sechsstelligen Betrag. Um was für eine Ladung es sich handelte, sagen die Ermittler nicht.

Wer zur Tatzeit Verdächtiges am Stadthafen beobachtet hat, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

