Sanitätshaus Püttmann schließt seine Filiale in Essen-Kray

Das Sanitätshaus Püttmann befindet sich in Essen-Kray an der Krayer Straße, die es jetzt verlässt.

Essen-Kray. Bandagen und Rollatoren wird es in Essen-Kray im Sanitätshaus Püttman bald nicht mehr geben: Die Filiale an der Krayer Straße wird geschlossen.

Die Krayer Straße verliert ihr Sanitätshaus: Das Unternehmen Püttmann verabschiedet sich aus dem Stadtteil und schließt den Standort am Samstag, 12. August.

„Unser Standort Kray hat nur noch am Donnerstag und Freitag dieser Woche vormittags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Danach bleibt dieser Standort dauerhaft geschlossen“, heißt es dazu auf der Internetseite des Sanitätshauses, zu dem nach eigenen Angaben neben der orthopädischen Werkstatt Filialen in Essen und Mettmann zählen. Als Familienunternehmen in der zweiten Generation kenne man das Handwerk der Orthopädietechnik seit 1974. Heute gehörten 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter mehrere Auszubildende, dazu.

Weitere Standorte in Essen bleiben geöffnet

Einen Grund für die Schließung in Kray nennt das Sanitätshaus nicht, gleichwohl hängen Plakate in den Schaufenstern an der Krayer Straße, wo sich das Ladenlokal zwischen einem Gemüsehandel und einem Sanitätsbetrieb befindet.

Auf den Aushängen sind auch die verbleibenden Standorte des Sanitätshauses in Essen genannt. Diese befinden sich Rüttenscheid (Rüttenscheider Straße 87), in Altendorf (Oberdorfstraße 16), wo sich das Stammhaus befindet, und Werden. Allerdings bleibt die Filiale dort an der Hufergasse 37 derzeit bis Samstag, 12. August, geschlossen – im Gegensatz zu Kray jedoch nicht dauerhaft. Lediglich an den Freitagen, 11. und 18. August, sei das Geschäfts nachmittags geschlossen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen