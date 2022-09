Sanierung Schloss Borbeck: Bürgerversammlung am Montag

Borbeck. Schloss Borbeck ist ein millionenschwerer Sanierungsfall. In puncto Kosten und Pläne wollen jetzt auch die Menschen in Essen-Borbeck mitreden.

Schloss Borbeck, eines der bedeutendsten Baudenkmäler der Stadt Essen, steht vor einer millionenschweren Sanierung. Die städtische Bauverwaltung geht von Kosten in Höhe von 13,6 Millionen Euro aus. Die SPD im Bezirk plädiert angesichts dieser Summe mittlerweile für ein Neudenken des Konzeptes im großen Stil. Jetzt schalten sich auch der Borbecker Bürger- und Verkehrsverein sowie der Förderverein Schloss Borbeck in die Diskussion ein – und laden am Montag, 26. September, um 19 Uhr zu einer Bürgerversammlung in den Residenzsaal.

„Mit dem Kulturzentrum und der Dauerausstellung zur 1000-jährigen Geschichte der Fürstäbtissinnen, dem Traubereich und den Sälen für bürgerschaftliche Veranstaltungen ist das Ensemble Schloss Borbeck heute das Wahrzeichen der vorindustriellen Geschichte der Stadt und ein überregional wahrgenommenes Haus für alle Bürger“, sagt Susanne Asche vom Borbecker Bürger- und Verkehrsverein. Mehr als 20 Monate lägen die Gastronomie und das Erdgeschoss im Schloss mittlerweile brach - „da sind die jetzt aufgenommenen Pläne der Stadt zu einer Generalsanierung eine gute Botschaft“.

Als Veranstaltungsort für den Stadtteil hat Schloss Borbeck eine besondere Bedeutung: Es gibt für Vereine im Großraum Borbeck kaum noch Möglichkeiten, größere Veranstaltungen durchzuführen. Umfang und Kosten der in den vorliegenden ersten Plänen beschriebenen Maßnahmen jedoch würden Fragen zu den Folgen für das Kulturzentrum und die zukünftigen Nutzungen im Schloss aufwerfen; lange Schließungen, dauerhafte Beschränkungen und Stillstand, so das Fazit der Vereine, dürfe es nicht geben.

Zur Bürgerversammlung eingeladen sind neben interessierten Bürgerinnen und Bürgern auch Muchtar Al Ghusain, Geschäftsbereichsvorstand 4, Jugend, Kultur und Bildung, Dr. Ecevit Agu, Leiter der Immobilienwirtschaft Essen, sowie Anja Herzberg, Leiterin des Kulturamtes Essen.

